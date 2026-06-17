VN-Index giảm nhẹ, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh phiên 17/6

Thị trường chứng khoán ngày 17/6 diễn biến giằng co với sắc xanh đỏ đan xen giữa các nhóm cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,74 điểm xuống 1.806,20 điểm, trong khi HNX-Index tăng mạnh 10,58 điểm lên 330,20 điểm.

Thị trường nghiêng về bên mua với 390 mã tăng giá và 299 mã giảm giá. Trong rổ VN30, thị trường cũng khá cân bằng khi có 14 mã tăng, 13 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 626 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 17.100 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 52 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 950,5 tỷ đồng.

Sau khi chịu áp lực điều chỉnh trong phiên sáng, VN-Index phục hồi trong phiên chiều nhờ lực cầu quay trở lại, qua đó thu hẹp đáng kể đà giảm vào cuối phiên.

Tuy nhiên, áp lực từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ; trong đó, VIC, VHM, HVN và BSR là những mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, lấy đi hơn 6 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, BID, CTG, VJC và VCB giữ được đà tăng, đóng góp hơn 4 điểm cho thị trường.

Trong khi đó, HNX-Index có diễn biến tích cực hơn nhờ sự bứt phá của nhiều cổ phiếu lớn. Các mã THD tăng 9,96%, KSF tăng 3,36%, PGS tăng 8,76% và NVB tăng 0,79% là những nhân tố hỗ trợ đáng kể cho chỉ số này.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu công nghiệp dẫn dắt đà tăng của thị trường khi tăng 1,54%. Nổi bật trong nhóm là VJC tăng 4,28%, THD tăng 9,96%, GEE tăng 2,02%, GEX tăng 1,14% và VGC tăng 1,27%.

Nhóm tài chính và dịch vụ truyền thông cũng giao dịch tích cực với mức tăng lần lượt 0,71% và 0,68%. Một số cổ phiếu nổi bật gồm VCB tăng 0,65%, BID tăng 2,51%, CTG tăng 1,78%, VPB tăng 0,57%, MBB tăng 0,4%, VNZ tăng 3,02%, CTR tăng 1,28% và YEG tăng 1,14%.

Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 1,06%, chủ yếu do áp lực điều chỉnh tại cổ phiếu FPT khi mã này giảm 1,23%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 3.174 tỷ đồng trên sàn HOSE. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại VIC với giá trị hơn 2.236 tỷ đồng, tiếp đến là FPT, VHM và TCB. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 25 tỷ đồng, tập trung ở các mã IDC, TNG, VCS và SHS.

Nhìn chung, thị trường vẫn duy trì trạng thái phân hóa khi dòng tiền tập trung vào một số nhóm ngành như công nghiệp, tài chính và dịch vụ truyền thông, trong khi áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhóm công nghệ thông tin và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Việc VN-Index chỉ giảm nhẹ dù khối ngoại bán ròng với quy mô lớn cho thấy lực cầu trong nước vẫn đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Tuy nhiên, diễn biến bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài cùng áp lực chốt lời tại một số cổ phiếu dẫn dắt có thể tiếp tục tạo ra những nhịp rung lắc trong các phiên giao dịch tới./.

Chứng khoán ngày 15/6: Dòng tiền trở lại giúp VN-Index áp sát mốc 1.800 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/6, VN-Index tăng 7,66 điểm lên 1.799,31 điểm; thanh khoản trên thị trường tăng đáng kể, vượt mốc 27.200 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD.

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