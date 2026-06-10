Cổ phiếu bất động sản dẫn dắt, VN-Index trở lại mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 10/6 ghi nhận diễn biến tích cực khi dòng tiền tập trung vào nhóm bất động sản và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm sau nhiều phiên dao động quanh vùng này.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,6 điểm lên 1.803,71 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 4,6 điểm xuống 301,15 điểm.

Thị trường nghiêng về bên mua với 438 mã tăng giá, 260 mã giảm giá. Riêng rổ VN30 có 22 mã tăng, 5 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp. Trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 459 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 10.000 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 47 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 751 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực được duy trì trong suốt phiên chiều khi lực cầu gia tăng, giúp chỉ số nới rộng đà tăng đến cuối phiên. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, BID, VHM và GVR đóng góp đáng kể cho đà tăng của thị trường, mang về tổng cộng khoảng 6,6 điểm cho VN-Index.

Ở chiều ngược lại, STB, BVH, MSN và PLX là những mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi hơn 1 điểm của chỉ số chung.

Nhóm bất động sản tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường với mức tăng 1,16%. Nhiều cổ phiếu trong ngành ghi nhận diễn biến tích cực như VIC tăng 1,45%, VHM tăng 0,55%, VRE tăng 1,89%, NVL tăng mạnh 6,88%, KBC tăng 0,86% và DXG tăng 1,15%.

Bên cạnh đó, nhóm nguyên vật liệu tăng 0,61%, với sự hỗ trợ của các mã như HPG tăng 0,21%, GVR tăng 1,65% và MSR tăng 1,3%.Đáng chú ý, ngành dịch vụ truyền thông là nhóm tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 1,43%. Một số cổ phiếu nổi bật gồm VNZ tăng 7,18%, FOC tăng 2,32%, FOX tăng 0,89% và CTR tăng 0,68%.

Trái ngược với xu hướng chung, nhóm năng lượng giảm 0,56%, chịu áp lực từ các mã như PLX giảm 1,11%, PVT giảm 0,5% và BSR giảm 0,36%.

Trên sàn HNX, chỉ số giảm điểm chủ yếu do tác động từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như THD giảm 8,43%, HTC giảm 9,41%, KSF giảm 1,68% và KSV giảm 0,45%.

Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 542 tỷ đồng trên HOSE. Áp lực bán tập trung tại các mã MBB với giá trị 87,34 tỷ đồng, VPB 77,22 tỷ đồng, SSI 51,12 tỷ đồng và VHM 50,42 tỷ đồng.

Ngược lại, trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 33 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS với 16,62 tỷ đồng, IDC với 8,33 tỷ đồng, SHS với 8,18 tỷ đồng và VC3 với 2,47 tỷ đồng.

Mặc dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.800 điểm, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng tiền vào các nhóm ngành dẫn dắt sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định xu hướng thị trường trong các phiên giao dịch tới./.

Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường chứng khoán, VN-Index tăng nhẹ VN-Index tăng 2,5 điểm, lên 1.793,05 điểm; trong khi HNX-Index tăng lên 305,74 điểm; tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt 15.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng.

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