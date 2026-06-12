UAE công bố siêu dự án 54,5 tỷ USD giữa căng thẳng khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tập đoàn phát triển bất động sản Emaar Properties của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa công bố kế hoạch triển khai một siêu dự án đô thị tổng thể tại Dubai với tổng vốn đầu tư 200 tỷ dirham (54,5 tỷ USD).

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 4,5 triệu m2, bao gồm các tòa tháp căn hộ, biệt thự cao cấp, khu văn phòng hạng A, trung tâm bán lẻ, khách sạn cùng những công trình văn hóa và tiện ích công cộng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 150.000 cư dân.

Nhà phát triển bất động sản lớn nhất Dubai cho biết dự án được định hướng trở thành một “thành phố trong lòng thành phố”, với hệ thống giao thông kết nối tuyến metro và được quy hoạch theo mô hình “thành phố 20 phút”, cho phép cư dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong khoảng cách đi bộ hoặc di chuyển ngắn.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được chia thành các phân khu chức năng với bản sắc riêng, được kết nối bằng cách tích hợp những giải pháp giao thông thông minh, hệ thống quản lý tòa nhà hiện đại và hạ tầng kỹ thuật số toàn diện.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống không gian xanh quy mô lớn với các công viên, hồ nước, đầm phá nhân tạo có thể bơi lội, vườn cảnh quan và các tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và xe đạp.

Tuy nhiên, Emaar chưa công bố vị trí cụ thể của dự án, số lượng căn hộ cũng như thời điểm mở bán.Emaar là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Đông, nổi tiếng với các dự án mang tính biểu tượng của Dubai như Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới, Dubai Mall - một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới và khu đô thị Downtown Dubai.

Theo các chuyên gia, dự án nói trên của Emaar phản ánh niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với triển vọng dài hạn của nền kinh tế UAE và tương lai phát triển của Dubai, bất chấp những căng thẳng hiện nay tại khu vực./.

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