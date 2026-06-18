Hỗ trợ đến 5 triệu đồng/tháng với người làm công tác chuyển đổi số, an toàn mạng

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa thông tin, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu, công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng là lực lượng nòng cốt bảo đảm quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số được triển khai đồng bộ, hiệu quả, an toàn.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị chưa có đủ công chức có chuyên môn phù hợp để làm công tác chuyên trách. Để bảo đảm vận hành thông suốt các hệ thống thông tin, nhiều đơn vị phải bố trí công chức kiêm nhiệm hoặc hợp đồng chuyên môn theo quy định.

Trong khi đó, yêu cầu công việc ngày càng cao, thường xuyên phải cập nhật công nghệ, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn dữ liệu và duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống phục vụ chỉ đạo, điều hành cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định sẽ hỗ trợ người làm công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng nhằm góp phần duy trì, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Các đối tượng làm công tác chuyên trách, người được phân công thực hiện nhiệm vụ chuyên trách và người được hợp đồng theo quy định được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng; công chức kiêm nhiệm được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Người làm công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng sẽ được hỗ trợ trong vòng 1 năm. Khoản hỗ trợ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Dự kiến có 138 người thuộc nhóm được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng và 97 người thuộc nhóm được hưởng mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng. Tổng kinh phí thực hiện trên 11 tỷ đồng, được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Khi tiếp tục bố trí, điều động và tuyển dụng bổ sung nhân lực có chuyên môn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số lượng người hưởng chính sách hỗ trợ này sẽ giảm dần trong thời gian tới.

Đối tượng được hỗ trợ gồm công chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng nhưng chưa có trình độ chuyên môn phù hợp; người được cấp có thẩm quyền phân công thực hiện vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; người được hợp đồng theo quy định để đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách; cùng công chức được phân công kiêm nhiệm công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng./.

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