"Nhà sư robot" lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc

Triển lãm Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Daegu EXCO từ ngày 11 đến ngày 14/6, với điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của "nhà sư robot" ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lễ khai mạc, đánh dấu bước giao thoa giữa văn hóa Phật giáo truyền thống và công nghệ hiện đại.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Daegu ngày 10/6, cho biết đây là lần thứ 5 thành phố này tổ chức Triển lãm Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc.

Sự kiện này được xem là một trong những nền tảng văn hóa Phật giáo tiêu biểu của quốc gia trên, kết hợp giữa giá trị tôn giáo truyền thống với ngành du lịch và công nghiệp văn hóa địa phương, dựa trên nguồn tài nguyên Phật giáo phong phú của khu vực Daegu và tỉnh Gyeongbuk.

Năm nay, triển lãm được tổ chức với chủ đề “Hình tướng là trò chơi, trò chơi là hình tướng - trải nghiệm dành cho tất cả”, hướng tới việc tái diễn giải giáo lý và văn hóa Phật giáo thông qua các hình thức trải nghiệm, trò chơi và nội dung tương tác gần gũi với công chúng.

Tại lễ khai mạc chiều 11/6, robot hình người trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên “Gabi,” được thiết kế mô phỏng một nhà sư, sẽ tham gia nghi thức cắt băng khánh thành.

Sự xuất hiện của robot sư AI được đánh giá là biểu tượng cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống Phật giáo và công nghệ tiên tiến trong thời đại số.

Triển lãm năm nay quy tụ tổng cộng 229 gian hàng, giới thiệu đa dạng nội dung như hoạt động trải nghiệm “vẽ và thu thập bóng” giúp người tham quan tiếp cận khái niệm “tánh không” trong Phật giáo theo cách hiện đại, triển lãm nghệ thuật Phật giáo, sản phẩm văn hóa truyền thống, ẩm thực chùa chiền và các chương trình biểu diễn sân khấu.

Một quan chức của thành phố Daegu cho hay triển lãm năm nay kỳ vọng mang đến cho người dân cơ hội trải nghiệm sự giao thoa giữa truyền thống, hiện đại và công nghệ, đồng thời tìm thấy sự an lạc và cân bằng trong đời sống tinh thần./.

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