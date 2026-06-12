ChatGPT cán mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng bất chấp những lo ngại về AI

Bất chấp những lo ngại ngày càng tăng từ công chúng, mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu vẫn ghi nhận mức cao kỷ lục.

Theo ước tính mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower, ứng dụng ChatGPT của OpenAI đã đạt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 5/2026.

Thành tích này đưa ChatGPT trở thành ứng dụng đạt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng nhanh nhất lịch sử, khi ứng dụng này chỉ mất khoảng 3 năm rưỡi kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2022. Kỷ lục trước đó thuộc về ứng dụng chỉ đường Google Maps với mốc thời gian 5 năm.

Cũng theo Sensor Tower, xếp sau ChatGPT là các nền tảng như Gemini (Google), Doubao và phiên bản quốc tế Dola (ByteDance), cùng với Claude (Anthropic). Dù ChatGPT đang dẫn đầu về tổng lượng người dùng, các mô hình đối thủ lại có tốc độ tăng trưởng vượt trội. Cụ thể, lượng sử dụng hàng tháng của Claude và Meta AI tăng lần lượt 640% và 973% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ChatGPT chỉ tăng 62%.

Chuyên gia phân tích cấp cao Abe Yousef của Sensor Tower nhận định sự vươn lên của các đối thủ bắt nguồn từ những cải tiến mô hình và phản ứng tích cực từ thị trường. Ngược lại, một số quyết định của OpenAI lại vấp phải phản ứng tiêu cực.

Dữ liệu cho thấy số lượt gỡ cài đặt ChatGPT đã tăng vọt 295% vào ngày 28/2, ngay sau khi OpenAI thông báo thỏa thuận triển khai mô hình trên các mạng bảo mật của Lầu Năm Góc thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Trái ngược với xu hướng gia tăng về lượng người dùng, thái độ của công chúng đối với AI đang trở nên e dè hơn.

Giáo hoàng Leo trong bức thư công bố ngày 25/5 cảnh báo nhu cầu AI quá lớn có thể làm gia tăng bất bình đẳng và đe dọa an toàn công cộng. Tại Mỹ, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đã phản đối AI trong các lễ bế giảng do lo ngại công nghệ này tước đi cơ hội việc làm ban đầu, đi kèm những vấn đề về đạo đức và môi trường. Một cuộc khảo sát của đài CNBC hồi tháng 5 cũng xác nhận nhiều người lao động đã từ chối sử dụng AI vì các lý do tương tự.

Bất chấp các tranh cãi về mặt đạo đức, giới phân tích cho rằng xu hướng áp dụng AI sẽ không bị cản bước. Ông Hanno Stegmann, Giám đốc điều hành bộ phận công nghệ và AI (BCG X) thuộc tập đoàn tư vấn Boston Consulting Group, khẳng định đà ứng dụng AI không có dấu hiệu chậm lại.

Chuyên gia này đánh giá sự lo lắng của lực lượng lao động trẻ là phản ứng hợp lý trước một giai đoạn chuyển đổi lớn, nhưng việc AI đang len lỏi sâu vào đời sống hàng ngày khiến những quan ngại tâm lý khó có thể làm sụt giảm tổng lượng người dùng.

Các số liệu thực tế đã củng cố nhận định này. Cuộc thăm dò ngày 3/6 của BCG trên 12.000 nhân viên tuyến đầu cho thấy 74% đang sử dụng AI thường xuyên (tăng 23 điểm phần trăm so với năm ngoái). Hơn 40% người dùng thường xuyên báo cáo họ tiết kiệm được thời gian tương đương một ngày làm việc mỗi tuần.

Chuyên gia Yousef từ Sensor Tower kết luận rằng dù thái độ tiêu cực đối với AI đang tăng lên rõ rệt, người tiêu dùng thực tế lại ngày càng sử dụng và phụ thuộc nhiều hơn vào các nền tảng này./.

ChatGPT trở thành ứng dụng cán mốc 1 tỷ người dùng nhanh nhất lịch sử ChatGPT đã chạm mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 5 vừa qua, tức là chỉ mất khoảng 3 năm kể từ thời điểm ra mắt chính thức.