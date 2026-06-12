Facebook, Messenger, Instagram, Threads đồng loạt 'sập' tại Việt Nam

Tối ngày 12/6, hàng loạt người dùng tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới bất ngờ gặp sự cố khi không thể truy cập vào các nền tảng mạng xã hội thuộc hệ sinh thái Meta, bao gồm Facebook, Instagram và Messenger hay Threads.

Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 20h40 theo giờ Việt Nam.

Theo phản ánh của nhiều người dùng, ứng dụng Facebook tự động đăng xuất tài khoản và báo lỗi "phiên làm việc đã hết hạn."

Một số người dùng thậm chí còn không thể truy cập trang bằng cả web hay trên di động các ứng dụng còn lại. Một số người tỏ ra lo lắng khi nghĩ rằng tài khoản của mình bị hack.

Trên trang báo lỗi Downtector.com khu vực Việt Nam, lượng người dùng báo cáo sự cố truy cập các mạng xã hội thuộc Meta tăng vọt.

Đến thời điểm 21 giờ 23 phút, các ứng dụng này đã có thể truy cập trở lại. Tuy nhiên, từ khoảng 22 giờ 30 phút, ứng dụng Messenger còn khá chập chờn...

Đây không phải lần đầu tiên các mạng xã hội của Meta xảy ra sự cố này. Gần đây, khoảng 9 giờ sáng 27/2/2025, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook phiên bản website không truy cập được.

Meta hiện chưa có phản hồi về sự việc trên./.

các mạng xã hội của Meta như Facebook, Messenger, Instagram đồng loạt đều không thể truy cập.

Malaysia siết kiểm soát nội dung lừa đảo trực tuyến trên mạng xã hội Từ ngày 1/1 đến 23/5, Malaysia đã yêu cầu các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ 271.472 nội dung vi phạm, trong đó, 81% nội dung cờ bạc và 58% nội dung lừa đảo trực tuyến được phát hiện trên Facebook.



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