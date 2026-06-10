Cà Mau xây dựng mô hình thúc đẩy chuyển đổi số địa phương

Sáng 10/6, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, tổ chức lễ ra quân xây dựng mô hình số.

Đây là một trong 20 xã, phường được tỉnh Cà Mau lựa chọn triển khai thí điểm nhằm tạo hiệu ứng, sức lan tỏa và nhân rộng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân biểu dương tinh thần quyết tâm, động thái quyết liệt của phường An Xuyên trong triển khai mô hình. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong việc đưa các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số vào thực tiễn đời sống, đến tận từng ấp, khóm, hộ gia đình và từng người dân; giúp người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ số một cách thuận lợi, dễ dàng, an toàn và hiệu quả.

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng của chuyển đổi số, địa phương đã ban hành Kế hoạch xây dựng “Mô hình số tại cơ sở," lựa chọn 20 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai thí điểm.

Phường An Xuyên là một trong những địa phương được chọn tham gia thí điểm với kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng, mô hình mẫu để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.

Thông qua việc triển khai 5 mô hình (ấp, khóm số kiểu mẫu; chợ số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại khóm, ấp; nông nghiệp thông minh; an ninh trật tự xã hội thông minh), tỉnh Cà Mau hướng đến mục tiêu, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại ấp, khóm; thanh toán không dùng tiền mặt trong sinh hoạt hằng ngày; tiếp cận các dịch vụ số một cách dễ dàng; ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập; đồng thời xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh hơn thông qua các giải pháp công nghệ số.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị các địa phương được chọn thí điểm phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo; lựa chọn nội dung số sát hợp với đặc thù cơ sở; thường xuyên theo dõi, đánh giá để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường An Xuyên kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mạnh dạn tiếp cận công nghệ mới, nâng cao kỹ năng để từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong lao động, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Để cụ thể hóa mục tiêu đưa công nghệ số đến gần người dân, giúp mọi người dân đều được hưởng thụ tiện ích thiết thực, phường An Xuyên tập trung triển khai ba mô hình trọng điểm xây dựng khóm số kiểu mẫu, phát triển chợ số và thành lập các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại khóm…

Nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Xuyên Lương Tùng Lâm đề nghị, các cơ quan, Đoàn Thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người." Trọng tâm là hướng dẫn người dân sử dụng định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng thuộc Tổ công nghệ số cộng đồng đã đồng loạt ra quân bám sát địa bàn, trực tiếp hướng dẫn các hộ kinh doanh và người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt mã QR thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời phổ biến kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường số…

Là hộ kinh doanh trực tiếp thụ hưởng chương trình, ông Lê Thành Được (phường An Xuyên) bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương của chính quyền địa phương. Ông Được bộc bạch do bản thân tuổi đã cao, tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế nên bấy lâu nay vẫn giữ thói quen mua bán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, xu thế hiện nay người mua đa phần thực hiện chuyển khoản, ít mang tiền mặt theo người nên giao dịch truyền thống gặp nhiều trở ngại.

Nhận thức chuyển đổi số là xu thế tất yếu mang lại lợi ích lớn, ông Lê Thành Được khẳng định sẽ tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền và học tập kỹ năng số; sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt; vận động người thân, gia đình cùng tham gia và hỗ trợ những người còn hạn chế về công nghệ để mọi người cùng được thụ hưởng lợi ích./.

Công dân số không chỉ là vấn đề công nghệ Việc định hình và phát triển công dân số đã trở thành nhiệm vụ cốt lõi, mang tính chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.