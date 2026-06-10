Anthropic tung Fable 5, phiên bản AI mạnh nhất cho công chúng

Công ty Anthropic vừa chính thức mở quyền truy cập công khai đối với Fable 5 - phiên bản trí tuệ nhân tạo (AI) được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay của hãng.

Tuy nhiên, đi kèm với bước tiến này là hàng loạt biện pháp kiểm soát chưa từng có nhằm ngăn mô hình bị khai thác cho các mục đích nhạy cảm liên quan đến an ninh mạng và hạ tầng trọng yếu.

Fable 5 là mô hình đầu tiên thuộc dòng Mythos – thế hệ AI cao cấp nhất của Anthropic. Khi được giới thiệu hồi tháng 4 vừa qua, Mythos từng gây chú ý vì khả năng xử lý vượt trội trong lập trình, nghiên cứu chuyên sâu và phân tích hình ảnh.

Tuy nhiên, lo ngại về nguy cơ an ninh mạng khiến Anthropic chỉ cho phép một số đối tác được tiếp cận hạn chế.

Theo Anthropic, Fable 5 có thể hỗ trợ viết và sửa lỗi phần mềm ở trình độ rất cao, trả lời các câu hỏi nghiên cứu phức tạp và xử lý dữ liệu hình ảnh với độ chính xác vượt trội.

Tuy nhiên, khác với phiên bản đầy đủ dành cho một số tổ chức được lựa chọn, bản công khai đã được gắn các lớp bảo vệ đặc biệt.

Để bảo đảm an toàn, hầu hết các truy vấn liên quan đến vấn đề nhạy cảm, như an ninh mạng, sẽ được chuyển sang mô hình cấp thấp hơn Opus 4.8, được phát hành công khai từ cuối tháng 5.

Anthropic cho biết công ty này đã thuê các chuyên gia bên ngoài dành hơn 1.000 giờ để tìm cách vượt qua các hàng rào bảo vệ này thông qua các cuộc thử nghiệm "red team" (quá trình mô phỏng các cuộc tấn công mạng thực tế nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ của hệ thống, con người và quy trình).

Ngoài ra, công ty cũng triển khai chương trình tặng thưởng nhằm khuyến khích cộng đồng tìm ra điểm yếu trong lỗi bảo mật. Theo Anthropic, chưa ai có thể phá vỡ hoàn toàn cơ chế khóa an toàn của mô hình này.

Bên cạnh các vấn đề an toàn, chi phí vận hành Fable 5 cũng gây chú ý. Anthropic áp dụng mức giá 10 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 50 USD cho mỗi triệu token đầu ra, cao gấp đôi so với Opus 4.8.

Với các lập trình viên sử dụng AI liên tục, 1 triệu token có thể được tiêu thụ chỉ trong vài giờ làm việc.

Nguyên tắc hạn chế của Anthropic xuất phát từ lo ngại rằng dòng Mythos có khả năng phát hiện nhanh các điểm yếu trong những hệ thống hạ tầng quan trọng như ngân hàng, lưới điện hoặc phần mềm quy mô lớn.

Chính vì vậy, Anthropic hiện chỉ cung cấp phiên bản không giới hạn Claude Mythos 5 cho khoảng 200 tổ chức đối tác tại hơn 15 quốc gia tham gia chương trình an ninh mạng Project Glasswing.

Dù doanh thu đang tăng trưởng mạnh nhờ làn sóng AI toàn cầu, Anthropic vẫn chưa đạt điểm hòa vốn.

Công ty hiện phải chi khoản kinh phí khổng lồ cho hạ tầng tính toán, trong đó có hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu trị giá khoảng 1,25 tỷ USD mỗi tháng từ đế chế công nghệ của tỷ phú Elon Musk./.

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