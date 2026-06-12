Nhà báo Trương Anh Ngọc: "Tôi không nhận thấy Nam Phi có miếng chiến thuật nào"

Trận đấu đầu tiên trong tổng số 104 trận đấu của kỳ World Cup có quy mô lớn chưa từng có đã khép lại. Trận đấu mở màn đã xuất hiện bàn thắng và cả những tấm thẻ đỏ đầu tiên.

Nhà báo Trương Anh Ngọc tác nghiệp trực tiếp từ sân Azteca (Mexico) đã có những bình luận, phân tích về kết quả trận mở màn World Cup 2026 giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi.

"Phải nói rằng chiến thắng này vô cùng quan trọng bởi 3 điểm đầu tiên có ý nghĩa rất lớn với Mexico. Hai trận đấu tiếp theo của Mexico được dự báo sẽ khó khăn hơn nhiều khi họ phải đối đầu với Hàn Quốc và Cộng hòa Séc.

Trong khi đó, Nam Phi sẽ bước vào trận đấu mang tính chất như một trận chung kết với Hàn Quốc. Chặng đường phía trước của họ chắc chắn không hề dễ dàng. Các cầu thủ Nam Phi có lẽ sẽ cần nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại này", nhà báo Anh Ngọc chia sẻ./.