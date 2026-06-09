Mặt trận số từ cơ sở ở Hưng Yên: Khi mỗi ý kiến của người dân đều được lắng nghe

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động đổi mới gắn liền với chuyển đổi số, hướng mạnh về cơ sở; qua đó góp phần phát huy vai trò đại diện tiếng nói của nhân dân, trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Nhiều cách làm sáng tạo

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, phường Mỹ Hào hiện có dân số hơn 59 nghìn người. Là địa bàn rộng, dân số đông, để kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ cuối tháng 4/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã triển khai mô hình “Kết nối số - Mặt trận với nhân dân.”

Mô hình được xây dựng trên môi trường số bằng những mã QR được gắn tại 24 tổ dân phố. Qua việc quét mã QR, người dân có thể gửi phản ánh nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi đến Mặt trận Tổ quốc phường qua ứng dụng hòm thư trực tuyến Microsoft Forms365.

Sau hơn một tháng triển khai, Mặt trận Tổ quốc phường đã tiếp nhận 32 lượt phản ánh, kiến nghị và ý kiến đóng góp của người dân liên quan đến vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an ninh trật tự, chính quyền địa phương 2 cấp và nhiều vấn đề về đời sống xã hội khác.

Người dân phường Mỹ Hào (Hưng Yên) phản ánh những ý kiến, kiến nghị qua hòm thư trực tuyến ở mô hình “Kết nối số - Mặt trận với Nhân dân”. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tất cả ý kiến đều được Mặt trận Tổ quốc phường tổng hợp, xác minh và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Từng có nhiều trăn trở về công tác thu gom và xử lý rác thải tại địa phương, bà Nguyễn Thị Hoa (tổ dân phố Yên Tập, phường Mỹ Hào) đã gửi kiến nghị đến Mặt trận Tổ quốc phường qua hòm thư trực tuyến.

Ngay sau khi tiếp nhận, Mặt trận Tổ quốc phường đã chuyển nội dung này đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường sau đó đã trả lời công khai các vấn đề bà Hoa kiến nghị trong buổi sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư.

Hài lòng với sự phản hồi nhanh chóng, bà Hoa chia sẻ: "Mô hình hòm thư trực tuyến thực sự rất hiệu quả. Hay nhất là người dân không phải đi lại hay chờ đợi, chỉ cần ngồi nhà dành vài phút dùng điện thoại là ý kiến của mình đã được gửi đến đúng nơi cần đến."

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Hào Lương Khắc Hảo cho biết điều quan trọng không chỉ là số lượng ý kiến được tiếp nhận mà thông qua đó Mặt trận có điều kiện nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề người dân quan tâm để phản ánh với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng.

Đây cũng là một trong những cách để Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tăng cường sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới. Trong số đó có đổi mới công cụ làm việc, ứng dụng công nghệ trong điều hành gắn liền với đổi mới tư duy phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận vừa vững về chính trị, sâu sát cơ sở, vừa có năng lực thích ứng với môi trường số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hồng Minh Trần Minh Tuấn, hiện nay, công tác Đảng và Mặt trận Tổ quốc cần thích nghi với chuyển đổi số để tối ưu khối lượng công việc lớn diễn ra hằng ngày.

Mặt trận Tổ quốc xã đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong các công việc như: chuẩn bị hậu cần, quản lý văn bản, hướng tới một nền tảng số toàn diện. Cán bộ được đào tạo sử dụng các công cụ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao chất lượng hoạt động; trong đó có sử dụng các nền tảng số để truyền tải thông tin, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến người dân hiệu quả hơn.

Mô hình “Kết nối số - Mặt trận đồng hành cùng nhân dân” bước đầu đã được triển khai tại 329 khu dân cư thông qua mã QR được gắn tại khu dân cư, ghim trong các nhóm Zalo, Facebook cộng đồng, tạo kênh tương tác trực tiếp, nhanh chóng, thuận tiện giữa nhân dân với Mặt trận các cấp.

Qua đó, Mặt trận từng bước hình thành phương thức dân vận mới trên môi trường số, giúp Mặt trận gần dân hơn, lắng nghe dân nhanh hơn và xử lý thông tin từ cơ sở kịp thời hơn.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động ứng dụng nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội, công nghệ thông tin trong tuyên truyền. 100% Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng đã xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử, fanpage, facebook.

Toàn tỉnh đăng tải trên 69.000 tin, bài tuyên truyền; tổ chức 15 cuộc thi trực tuyến; ứng dụng AI trong thiết kế ấn phẩm truyền thông, xây dựng bản tin điện tử về kết quả công tác Mặt trận hằng tháng; số hóa 115 công trình, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Qua đó, các hoạt động góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, củng cố niềm tin xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển trong nhân dân. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp duy trì hiệu quả nền tảng Mặt trận số do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai; thực hiện nền nếp cập nhật thông tin, dữ liệu và theo dõi, trả lời ý kiến của nhân dân trên nền tảng “Phản ánh, kiến nghị Mặt trận số.”

Đổi mới phương thức hoạt động

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Ngô Thị Kim Hoàn, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở hạ tầng công nghệ, mà còn ở nhận thức và tư duy đổi mới.

Ở một số nơi vẫn còn tâm lý e ngại thay đổi, coi chuyển đổi số đơn thuần là nhiệm vụ kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ trong xử lý văn bản, hành chính, chưa thực sự nhìn nhận đây là xu hướng tất yếu để lắng nghe, kết nối và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Mô hình “Kết nối số - Mặt trận với Nhân dân” được phường Mỹ Hào ( Hưng Yên) triển khai từ cuối tháng 4/2026 để kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, lực lượng cán bộ Mặt trận tại khu dân cư phần lớn là những người lớn tuổi, giàu kinh nghiệm, có uy tín, tâm huyết nhưng gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và phương thức làm việc trên môi trường mạng.

Việc ứng dụng công nghệ trong hệ thống Mặt trận hiện nay vẫn còn thiếu tính đồng bộ, liên thông giữa Mặt trận các cấp; dữ liệu và nền tảng số còn phân tán, chủ yếu phục vụ xử lý công việc nội bộ.

Từ thực tiễn trên, bà Ngô Thị Kim Hoàn cho rằng, muốn đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận trước hết phải đổi mới tư duy; muốn chuyển đổi số thành công cần phải bắt đầu từ con người; muốn công nghệ phát huy hiệu quả cần phải lấy nhân dân làm trọng tâm, lấy công nghệ làm công cụ, kết nối làm cầu nối, hiệu quả phục vụ làm thước đo.

Mặt trận Tổ quốc Hưng Yên xác định, chuyển đổi số là quá trình đổi mới liên tục và không có điểm dừng. Công nghệ không thay thế cán bộ Mặt trận mà giúp họ gần dân hơn, sát dân hơn và hiểu dân hơn.

Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận không chỉ là đổi mới công cụ, mà còn là đổi mới phương thức dân vận, phương thức tập hợp và đồng hành cùng nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại số.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái “Mặt trận số” đồng bộ, liên thông từ tỉnh đến cơ sở, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động và tập hợp nhân dân trên không gian số, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm trung tâm và thước đo của chuyển đổi số; qua đó phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối” của Mặt trận Tổ quốc, củng cố sức mạnh đại đoàn kết, khơi thông nguồn lực lòng dân, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Tây Ninh: Chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, chuyển đổi số Qua một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.

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