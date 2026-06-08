Quản lý chất lượng bệnh viện: Gắn chuyển đổi số và trải nghiệm của người bệnh

Trước bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, chuyển đổi số-hội nhập quốc tế và nâng cao trải nghiệm người bệnh là những tiêu chí trong xu hướng của quản lý chất lượng bệnh viện toàn cầu.

Ông Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo Góp ý hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện khu vực phía bắc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức chiều 8/6, tại Hà Nội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Trong những năm qua, bộ 83 tiêu chuẩn với 1.600 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đã góp phần thúc đẩy nhiều cơ sở y tế cải tiến hoạt động.

Tuy nhiên theo đánh giá của Bộ Y tế, bộ tiêu chí này vẫn chưa tạo được sự phân hóa rõ rệt giữa các bệnh viện có chất lượng cao và chưa tiệm cận đầy đủ với các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Đức, hiện nay nhu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và an toàn người bệnh ngày càng cao, hệ thống bệnh viện phát triển nhanh nhưng chất lượng chưa đồng đều. Trong khi đó, yêu cầu tiêu chuẩn hóa, hội nhập quốc tế đang trở thành xu hướng chung của quản lý chất lượng bệnh viện trên thế giới.

Vì vậy, Bộ Y tế định hướng xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện (83 tiêu chí) tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời phù hợp điều kiện thực tiễn và đặc thù của hệ thống y tế Việt Nam.

Ông Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các nội dung tập trung xây dựng tiêu chuẩn lần này sẽ tập trung vào các nội dung như: Lấy người bệnh là trung tâm; an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu; quản trị bệnh viện hiện đại, dựa trên dữ liệu và bằng chứng; hướng tới các chuẩn mực quốc gia và quốc tế; khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững...

Bên cạnh đó, bộ tiêu chuẩn khuyến khích các bệnh viện áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu và các chỉ số chất lượng để ra quyết định và cải tiến hoạt động.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Tiệm cận chuẩn quốc tế

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, dự thảo với tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện bao gồm 3 phần: điều trị chăm sóc; quản lý bệnh viện và tiêu chuẩn đặc thù với tổng số 8 chương, 113 tiêu chuẩn và 2.000 tiêu chí đánh giá.

Theo dự thảo, hệ thống đánh giá sẽ chia thành ba mức gồm: "Tiêu chuẩn", "Nâng cao" và "Xuất sắc."

Trong đó, mức xuất sắc được xem là cấp độ tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế khi bệnh viện phải đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí ở mức 1 và mức 2, đồng thời đạt tỷ lệ rất cao đối với các tiêu chí ở mức 3.

Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn mới được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh như nâng cao an toàn, giảm sai sót y khoa... (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Đức cho biết tùy theo điều kiện, 2-3 năm, bộ tiêu chuẩn nâng cao sẽ được cập nhật một lần. Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn mới được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh như nâng cao an toàn, giảm sai sót y khoa, chuẩn hóa quy trình điều trị và cải thiện trải nghiệm khám chữa bệnh, từ đó củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế.

Đặc biệt, việc nâng chuẩn chất lượng bệnh viện sẽ tạo nền tảng để hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu, nâng cao chất lượng y tế quốc gia theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế, đồng thời thúc đẩy hội nhập và hợp tác quốc tế.

Về lộ trình triển khai, dự kiến tháng 6/2026, Bộ Y tế phê duyệt Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện. Năm 2027, thí điểm áp dụng đánh giá thí điểm tại các bệnh viện đăng ký tự nguyện, đánh giá viên do Bộ Y tế lựa chọn. Năm 2028, cập nhật hoàn thiện phiên bản 2028 bao gồm hướng dẫn đánh giá; khởi động giá chứng nhận mức chất lượng bệnh viện. Năm 2029-2030, tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện được công nhận trong hệ thống Tiêu chuẩn quốc tế./.

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