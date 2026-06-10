Siết chặt phòng chống gian lận bằng công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), cho biết lực lượng công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Lực lượng công an cũng tổ chức tập huấn cho giáo viên nhằm nâng cao khả năng nhận diện các thiết bị ngụy trang tinh vi như tai nghe siêu nhỏ, camera giấu trong cúc áo, kính mắt, bút viết hoặc các vật dụng cá nhân.

Những thông tin trên được Đại tá Trần Hồng Quang chia sẻ tại Tọa đàm cung cấp thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 do Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ tổ chức ngày 9/6.

Đại diện Bộ Công an cũng khuyến nghị Hội đồng thi các tỉnh, thành phố thí điểm sử dụng các thiết bị kỹ thuật để phát hiện hành vi sử dụng công nghệ cao tại những điểm thi có nguy cơ cao.

Theo Đại tá Trần Hồng Quang, việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật là giải pháp cần thiết nhằm thực hiện phương châm "lấy công nghệ để phát hiện, phòng ngừa gian lận bằng công nghệ", góp phần hỗ trợ cán bộ coi thi và bảo đảm môi trường thi công bằng, nghiêm túc cho thí sinh.

Đề thi thuộc bí mật nhà nước độ tối mật

Đại diện Bộ Công an khẳng định đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật. Mọi hành vi làm lộ hoặc làm mất đề thi trước khi kết thúc thời gian làm bài đều có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng và phương tiện chuyên dụng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các khâu ra đề, in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi.

Lực lượng công an tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các khu vực ra đề và in sao đề thi nhằm bảo đảm việc cách ly thông tin tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ công an cũng thực hiện nhiệm vụ giám sát, bảo vệ liên tục trong suốt quá trình vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi. Công an các địa phương đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lũ có thể ảnh hưởng đến kỳ thi.

Cảnh báo tin giả và các hành vi lợi dụng kỳ thi để trục lợi

Đại diện Bộ Công an cho biết tình trạng phát tán thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi trên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý hoặc phục vụ mục đích lừa đảo là một trong những nguy cơ đáng lưu ý hiện nay.

Lực lượng công an khuyến cáo thí sinh không tin tưởng, không mua bán và không lan truyền các thông tin liên quan đến "đề thi rò rỉ" trên mạng xã hội.

Bộ Công an cũng đề nghị phụ huynh cảnh giác với các lời quảng cáo "chạy điểm", "bao đỗ đại học" hoặc bán "đề thi gốc" để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác thi thực hiện nghiêm quy chế và quy trình tổ chức kỳ thi; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo quản đề thi, bài thi và chủ động phát hiện các biểu hiện bất thường liên quan đến việc sử dụng thiết bị gian lận công nghệ cao.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự tại hơn 2.500 điểm thi trên cả nước. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay./.