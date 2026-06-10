Hà Nội xây dựng 'bộ não dữ liệu' dùng chung cho điều hành đô thị

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định dữ liệu không còn là tài nguyên lưu trữ phân tán ở từng cơ quan, đơn vị mà trở thành nền tảng phục vụ quản trị, điều hành và ra quyết định.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc tổ chức tích hợp, di trú và chuẩn hóa dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung thành phố Hà Nội. Kế hoạch đánh dấu bước triển khai cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ quản trị đô thị, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội trên nền tảng số.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời bám sát định hướng chuyển đổi số của Hà Nội trong năm 2026.

Dữ liệu được xác định là nền tảng mới cho quản trị đô thị

Theo kế hoạch, Hà Nội xác định dữ liệu không còn là tài nguyên lưu trữ phân tán ở từng cơ quan, đơn vị mà trở thành nền tảng phục vụ quản trị, điều hành và ra quyết định. Thành phố đặt mục tiêu tập trung rà soát, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hiện có, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, thống nhất" có khả năng kết nối, liên thông và sử dụng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, không kết nối, khai thác không hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là Kho dữ liệu dùng chung của thành phố được xây dựng theo mô hình Data Lakehouse - mô hình kết hợp giữa khả năng lưu trữ quy mô lớn của Data Lake với năng lực quản trị, phân tích của Data Warehouse.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tuy nhiên, kho dữ liệu này không thay thế các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hiện hữu. Các hệ thống chuyên ngành vẫn giữ vai trò nguồn dữ liệu gốc, còn Kho dữ liệu dùng chung thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, đồng bộ, chuẩn hóa, tích hợp và cung cấp dữ liệu phục vụ khai thác liên ngành, chỉ đạo điều hành, phân tích, dự báo và cung cấp dịch vụ dữ liệu theo phân quyền.

Thành phố cũng nhấn mạnh nguyên tắc không số hóa đại trà và không tích hợp dữ liệu chỉ nhằm mục tiêu lưu trữ. Việc di trú và chuẩn hóa dữ liệu phải dựa trên mức độ sẵn sàng của từng hệ thống, giá trị khai thác thực tế và yêu cầu nghiệp vụ cụ thể; đồng thời bảo đảm không làm gián đoạn các hệ thống đang vận hành.

Bên cạnh đó, dữ liệu trước khi tích hợp phải được phân loại rõ ràng, xác định chủ quản, phạm vi chia sẻ, cơ chế cập nhật và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước cũng như an toàn thông tin, an ninh mạng.

Điểm Phục vụ hành chính công phường Cửa Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Xây dựng nền tảng dữ liệu liên thông, hướng tới điều hành thông minh

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Hà Nội xây dựng lộ trình triển khai gồm nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm với các mốc thời gian cụ thể.

Trước hết, toàn bộ các sở, ban, ngành sẽ tiến hành rà soát, chuẩn hóa và lập danh mục dữ liệu, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. Quá trình rà soát không chỉ dừng ở việc thống kê hiện trạng mà còn đánh giá khả năng kết nối, mức độ cập nhật, nhu cầu khai thác liên ngành cũng như các khó khăn trong chia sẻ dữ liệu.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao vai trò đầu mối xây dựng biểu mẫu khảo sát, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện danh mục dữ liệu. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 30/7/2026.

Song song với đó, thành phố sẽ hoàn thiện kiến trúc tổng thể và yêu cầu kỹ thuật cho việc tích hợp dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung nhằm bảo đảm đồng bộ với nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của thành phố.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là triển khai hạ tầng kỹ thuật và vận hành hệ thống Kho dữ liệu dùng chung trước ngày 30/10/2026. Hệ thống này phải đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, lưu trữ, xử lý, quản lý và khai thác dữ liệu từ các sở, ngành theo lộ trình được phê duyệt.

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội ưu tiên tích hợp các nhóm dữ liệu có tác động trực tiếp tới quản lý và điều hành, đặc biệt ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư công, giao thông, xây dựng, đất đai, môi trường, y tế, giáo dục, du lịch và hành chính công.

Hà Nội kỳ vọng giảm tối thiểu 30% thành phần hồ sơ người dân và doanh nghiệp phải cung cấp lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Danh mục dữ liệu ưu tiên rất rộng, trải dài từ dữ liệu thu-chi ngân sách, doanh nghiệp, đầu tư công, thương mại điện tử, điện năng, giao thông công cộng, đất đai, môi trường, hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo hiểm xã hội đến dữ liệu giáo dục, quy hoạch đô thị, dịch vụ công trực tuyến và khoa học công nghệ.

Việc lựa chọn dữ liệu ưu tiên được thực hiện theo nguyên tắc có trọng tâm, căn cứ nhu cầu chỉ đạo điều hành của thành phố, mức độ sẵn sàng của hệ thống và khả năng bảo đảm an toàn thông tin.

Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể. Trong đó, 100% sở, ban, ngành phải hoàn thành lập danh mục dữ liệu; 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đánh giá mức độ sẵn sàng tích hợp; tối thiểu 80% dữ liệu thuộc danh mục ưu tiên được đưa vào Kho dữ liệu dùng chung.

Ở chiều khai thác, thành phố đặt mục tiêu cung cấp tối thiểu 50 dịch vụ API dữ liệu dùng chung và bảo đảm ít nhất 70% nhu cầu khai thác dữ liệu liên ngành được thực hiện qua kết nối điện tử.

Dịch vụ API dữ liệu dùng chung (Shared Data API) là cầu nối kỹ thuật cho phép các hệ thống phần mềm khác nhau truy xuất, trao đổi và sử dụng lại dữ liệu từ một kho lưu trữ tập trung một cách tự động. Dịch vụ cung cấp dữ liệu tức thời và an toàn cho nhiều ứng dụng mà không cần phải sao chép hay nhập liệu thủ công.

Về cải cách hành chính, Hà Nội kỳ vọng giảm tối thiểu 30% thành phần hồ sơ người dân và doanh nghiệp phải cung cấp lại, đồng thời giảm ít nhất 30% thời gian tra cứu, xác minh thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Trên nền dữ liệu đã được tích hợp, thành phố sẽ từng bước phát triển các công cụ khai thác dữ liệu phục vụ điều hành, trong đó ưu tiên hệ thống bảng điều hành số (Dashboard), báo cáo tổng hợp và các dịch vụ dữ liệu dùng chung.

Ghi nhận tại Uỷ ban Nhân dân phường Cửa Nam trong ngày đầu chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, ngay từ sớm các cán bộ của phường đã có mặt để sẵn sàng phục vụ người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đặc biệt, Hà Nội định hướng phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên Kho dữ liệu dùng chung. Giai đoạn đầu sẽ thí điểm 5 bài toán ưu tiên gồm: phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội phục vụ điều hành; phân tích phản ánh, kiến nghị từ ứng dụng iHanoi; hỗ trợ thẩm định hồ sơ đầu tư-xây dựng; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; và xây dựng bộ dữ liệu dùng chung để huấn luyện các mô hình AI chuyên ngành của thành phố.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, các sở, ban, ngành được yêu cầu thành lập tổ chuyên trách về dữ liệu, tổ chức triển khai cao điểm đến hết ngày 30/8/2026 và báo cáo tiến độ định kỳ hằng tháng.

Kế hoạch cũng đặt trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với chất lượng, tiến độ và khả năng khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, đồng thời gắn kết quả triển khai dữ liệu với công tác đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.

Với bước đi này, Hà Nội đang chuyển từ tư duy số hóa đơn lẻ sang xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất - nền tảng quan trọng để hình thành mô hình điều hành thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn mới./.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

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