Hàn Quốc lần đầu phát hiện gian lận thi cử bằng kính AI

Hàn Quốc vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên phát hiện hành vi gian lận thi cử liên quan đến kính trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỳ thi TOEIC nội địa, trong bối cảnh cơ quan giáo dục nước này đang tăng cường các biện pháp kiểm soát thiết bị công nghệ cao tại các kỳ thi chuẩn hóa.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Ủy ban TOEIC Hàn Quốc ngày 10/6, cho biết một thí sinh đã bị phát hiện sử dụng kính AI trong kỳ thi TOEIC tổ chức vào ngày 10/5 và 31/5.

Thí sinh này đã bị giám sát viên phát hiện hành vi đáng ngờ ngay tại phòng thi và sau đó bị xác minh vi phạm, dẫn tới việc bị cấm tham gia kỳ thi TOEIC trong vòng 4 năm.

Ủy ban TOEIC Hàn Quốc cho biết giám thị đã báo cáo ngay thời điểm bắt đầu kỳ thi về một thí sinh có dấu hiệu sử dụng thiết bị bất thường.

Sau khi kết thúc kỳ thi, cơ quan chức năng tiến hành xác minh và kết luận hành vi gian lận. Kết quả làm bài của những thí sinh liên quan cũng đã bị hủy bỏ.

Kính AI là thiết bị tích hợp camera, micro và công nghệ AI tạo sinh, có khả năng thu thập và phân tích thông tin theo thời gian thực, sau đó hiển thị hoặc phát dữ liệu thông qua màn hình tích hợp hoặc loa.

Một số dòng sản phẩm mới được thiết kế gần giống kính thông thường, khiến việc phát hiện bằng mắt thường trở nên khó khăn hơn.

Trước nguy cơ thiết bị này bị lợi dụng trong các kỳ thi, Ủy ban TOEIC Hàn Quốc đang tăng cường đào tạo giám thị nhằm nâng cao khả năng phát hiện kính AI và các thiết bị gian lận công nghệ cao.

Song song với đó, các cơ quan giáo dục Hàn Quốc, trong đó có Bộ Giáo dục, cũng đang xem xét các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn trong kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT), theo đó bổ sung kính AI vào danh mục vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Theo quy định hiện hành, thí sinh không được phép mang thiết bị điện tử vào phòng thi CSAT. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của công nghệ, giới chức giáo dục đang cân nhắc quy định cụ thể hơn để bao quát các thiết bị mới như kính AI.

Trong khi đó, thị trường kính thông minh tích hợp AI tại Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới, sau khi sản phẩm của tập đoàn Meta (Mỹ) chính thức ra mắt tại thị trường nội địa hôm 25/5, cùng với việc Samsung Electronics phối hợp Google giới thiệu sản phẩm tương tự tại Mỹ./.

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