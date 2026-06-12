Đại diện Meta lên tiếng sau sự cố 'sập' diện rộng hàng loạt nền tảng mạng xã hội

Tối 12/6, hàng triệu người dùng tại Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới bất ngờ đối mặt với tình trạng gián đoạn truy cập trên loạt nền tảng mạng xã hội thuộc hệ sinh thái Meta. Facebook, Instagram, Messenger và Threads đồng loạt gặp lỗi khiến trải nghiệm của người dùng bị ảnh hưởng trong nhiều giờ.

Trước những phản ứng của cộng đồng người dùng toàn cầu, đại diện Meta đã nhanh chóng đưa ra thông tin chính thức. Ông Andy Stone - Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông tại Meta cho biết trên mạng xã hội X rằng công ty đang khẩn trương xử lý sự cố.

"Meta đang đưa các nền tảng trở lại hoạt động, dù sẽ mất chút thời gian để mọi thứ trở lại như bình thường," ông Stone chia sẻ.

Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 20h40 theo giờ Việt Nam và nhanh chóng lan rộng trên nhiều khu vực. Theo phản ánh từ người dùng, ứng dụng Facebook bất ngờ tự động đăng xuất khỏi tài khoản và hiển thị thông báo "phiên làm việc đã hết hạn." Không ít người lo ngại tài khoản cá nhân bị xâm nhập hoặc gặp vấn đề bảo mật khi liên tục không thể đăng nhập trở lại.

Các mạng xã hội thuộc hệ sinh thái của Meta không thể truy cập.

Trong khi đó, các nền tảng khác thuộc Meta như Messenger, Instagram hay Threads cũng ghi nhận hiện tượng truy cập không ổn định. Nhiều người dùng cho biết họ không thể tải nội dung, gửi tin nhắn hoặc truy cập bằng cả ứng dụng di động lẫn phiên bản web.

Sự cố nhanh chóng tạo ra làn sóng phản hồi trên các nền tảng trực tuyến còn hoạt động. Trên trang theo dõi tình trạng dịch vụ Downdetector, số lượng báo cáo lỗi liên quan đến các nền tảng của Meta tăng đột biến. Downdetector ghi nhận đến hơn 120.000 lượt báo cáo sự cố chỉ trong thời gian ngắn.

Đến khoảng 21h23 cùng ngày, các dịch vụ bắt đầu được khôi phục và người dùng có thể truy cập trở lại. Tuy nhiên, quá trình ổn định hoàn toàn diễn ra chậm hơn dự kiến khi đến khoảng 22h30, ứng dụng Messenger vẫn xuất hiện tình trạng chập chờn ở một số khu vực.

Đây cũng không phải lần đầu các nền tảng thuộc Meta gặp tình trạng gián đoạn diện rộng. Trước đó, vào sáng 27/2/2025, Facebook phiên bản website từng ghi nhận sự cố không thể truy cập trong một khoảng thời gian nhất định, gây ảnh hưởng đến hoạt động của người dùng trên toàn cầu.

Việc các nền tảng mạng xã hội quy mô hàng tỷ người dùng gặp lỗi tiếp tục đặt ra bài toán về độ ổn định của hạ tầng số trong bối cảnh ngày càng nhiều hoạt động giao tiếp, kinh doanh và truyền thông đang phụ thuộc vào các dịch vụ trực tuyến.

Dù sự cố lần này được xử lý tương đối nhanh, nhưng chỉ vài giờ gián đoạn cũng đủ cho thấy mức độ phụ thuộc rất lớn của người dùng toàn cầu vào các nền tảng số và tầm quan trọng của việc duy trì khả năng vận hành liên tục đối với các doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn./.

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