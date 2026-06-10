Iran-Việt Nam thúc đẩy hợp tác về AI, công nghệ nano, thông tin-truyền thông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc vừa có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Công nghệ về Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Iran nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về công nghệ trong các lĩnh vực thông tin-truyền thông, trí tuệ nhân tạo (AI) và Nano.



Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc đã chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Sattar Hashemi. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và thông tin - truyền thông, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức của mỗi nước.

Bộ trưởng Hashemi nhấn mạnh Iran là một trong những quốc gia có vai trò đáng kể trong hệ sinh thái số khu vực Vùng Vịnh và sẵn sàng triển khai các chương trình hợp tác về AI với các nước trong khu vực.



Theo Bộ trưởng Hashemi, các nhà mạng viễn thông cùng những nền tảng dịch vụ số lớn của Iran như Snapp! và Digikala, mỗi nền tảng phục vụ hơn 30 triệu người dùng, đang tạo ra nguồn dữ liệu phong phú - yếu tố quan trọng cho sự phát triển của các ứng dụng AI.

Ông Hashemi cũng cho biết mặc dù phải đối mặt với các biện pháp cấm vận, Iran vẫn xây dựng được một hệ sinh thái công nghệ tài chính (fintech) có khả năng thích ứng cao và tiếp tục duy trì đà đổi mới sáng tạo.



Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc cũng đã làm việc với Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) của Iran - một trong những cơ sở nghiên cứu hàng đầu của nước này trong các lĩnh vực công nghệ số.

Hai bên trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, công nghệ thông tin, công nghệ lượng tử và viễn thông.



Tại cuộc gặp với Viện trưởng Viện ICT Mohammad-Hossein Sheikhi, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu của hai nước. Đ

ại sứ Nguyễn Lương Ngọc cho rằng việc tăng cường hiểu biết về tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, đặc biệt trong lĩnh vực AI và công nghệ thông tin, sẽ tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran sẵn sàng hỗ trợ kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam với các đối tác Iran.



Ông Sheikhi đã giới thiệu những năng lực nổi bật của Viện ICT và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác khoa học, nghiên cứu với các viện và trung tâm tương ứng của Việt Nam.



Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc cũng đã làm việc với ông M. Haji Zeinolabedini, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Phát triển xuất khẩu thuộc Bộ Công nghệ về Thông tin và Truyền thông Iran, trao đổi về các cơ hội hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.



Iran hiện được đánh giá là một trong những quốc gia đang phát triển có năng lực đáng chú ý về trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, với một số công nghệ và sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Giới chức Iran cũng nhiều lần khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI, coi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số trong tương lai.



Các cuộc tiếp xúc và làm việc của Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc góp phần mở ra triển vọng tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Iran trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ của hai nước./.

Nỗ lực bảo đảm tàu của Việt Nam được qua eo biển Hormuz an toàn Bộ Ngoại giao đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan và các chủ tàu làm việc với các cơ quan chức năng của Iran để tàu hàng Việt Nam sớm được di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.

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