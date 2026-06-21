Lãi suất tiết kiệm tại Việt Nam biến động trái chiều

Những điều chỉnh tăng, giảm lãi suất trái chiều tại một số ngân hàng trong tuần qua cho thấy cuộc đua huy động vốn vẫn đang diễn ra sôi động.

Đáng chú ý nhất trong tuần là động thái điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Theo biểu lãi suất mới áp dụng từ ngày 18/6, ngân hàng này tăng thêm 0,5 điểm phần trăm đối với nhiều kỳ hạn tiền gửi trực tuyến từ 6-12 tháng và từ 18-36 tháng.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng được nâng lên 6,9%/năm. Các kỳ hạn từ 7-11 tháng cũng đồng loạt đạt 6,9%/năm. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đã vượt ngưỡng 7% và được niêm yết ở mức 7,2%/năm, thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay.

Ở nhóm kỳ hạn dài, Saigonbank nâng lãi suất kỳ hạn 18 tháng lên 7%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng lần lượt đạt 6,5%/năm và 6,6%/năm.

Mặc dù tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn, mức lãi suất huy động cao nhất tại Saigonbank vẫn được giữ nguyên ở 7,9%/năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 tháng. Đợt điều chỉnh lần này của Saigonbank chỉ áp dụng đối với kênh gửi tiền trực tuyến.

Lãi suất huy động tại quầy của Saigonbank vẫn được giữ nguyên, với mức cao nhất 7,9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 6,7%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Trái ngược với xu hướng tăng của Saigonbank, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ ngày 19/6 đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 12-24 tháng.

Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng tại VPBank đồng loạt giảm từ 0,2-0,3 điểm phần trăm xuống còn 6%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng được niêm yết ở mức 4,45%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4,65%/năm; các kỳ hạn từ 6-11 tháng duy trì ở mức 6%/năm. Sau điều chỉnh, VPBank áp dụng cùng một mức lãi suất 6%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng đến 24 tháng.

Đối với sản phẩm tiền gửi Phát Lộc Thịnh Vượng, lãi suất được cộng thêm 0,1 điểm phần trăm so với biểu thông thường, đưa mức lãi suất cao nhất lên 6,1%/năm.

Ngoài ra, VPBank tiếp tục duy trì mức lãi suất cao đối với sản phẩm chứng chỉ tiền gửi. Theo đó, chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 10 triệu đồng có lãi suất tối đa 7,5%/năm, trong khi sản phẩm mệnh giá từ 100 triệu đồng được hưởng lãi suất lên tới 8,7%/năm đối với các kỳ hạn từ 184-299 ngày.

Theo khảo sát ngày 21/6, nhiều ngân hàng tiếp tục niêm yết lãi suất sát mức trần 4,75%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng, gồm Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)... Một số ngân hàng khác như VPBank và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) áp dụng mức 4,65%/năm, trong khi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) niêm yết 4,6%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, cuộc cạnh tranh lãi suất vẫn khá sôi động. Ngân hàng số Cake by VPBank hiện dẫn đầu nhóm ngân hàng số với mức lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam Hiện Đại (MBV) và Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) cùng niêm yết 7%/năm ở nhiều kỳ hạn, trong khi Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) áp dụng mức lãi suất từ 7,05-7,1%/năm.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục duy trì mức lãi suất cao nhất khoảng 6%/năm cho các kỳ hạn dài.

Diễn biến trên cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét. Trong khi các ngân hàng lớn duy trì mặt bằng lãi suất ổn định nhằm hỗ trợ giảm chi phí vốn cho nền kinh tế, nhiều ngân hàng tư nhân vẫn phải duy trì mức lãi suất cao để cạnh tranh huy động nguồn vốn trung và dài hạn.

Trong khi lãi suất huy động phổ biến vẫn neo ở vùng 7-8%/năm tại nhiều ngân hàng, lãi suất cho vay lại chưa xuất hiện xu hướng giảm rõ rệt. Đối với cho vay mua nhà, lãi suất ưu đãi hiện phổ biến từ 8-10%/năm trong 6-36 tháng đầu.

Sau thời gian ưu đãi, khách hàng sẽ phải áp dụng mức lãi suất thả nổi, thường được tính bằng lãi suất huy động hoặc lãi suất tham chiếu cộng biên độ từ 3-5%.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tiếp tục tăng lãi suất cơ sở lên 9,5-12,3%/năm, đánh dấu lần điều chỉnh tăng thứ hai liên tiếp. Nhiều ngân hàng khác cũng nâng lãi suất tham chiếu lên quanh vùng 10-11%/năm, cho thấy chi phí vốn đầu vào vẫn đang chịu áp lực.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 3/2026, tiền gửi dân cư đã đạt hơn 10,56 triệu tỷ đồng, tăng gần 226.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm hơn 166.000 tỷ đồng, còn khoảng 6 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tốc độ tăng huy động vốn toàn hệ thống vẫn chưa theo kịp đà tăng trưởng tín dụng.

Đến cuối tháng 4/2026, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 4,4%, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 2,2%. Chênh lệch này được xem là một trong những nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất huy động vẫn duy trì ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất thực chất, không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các chương trình ưu đãi khiến lãi suất thực tế cao hơn mức niêm yết.

Nhà điều hành cũng yêu cầu kiểm soát chặt các cơ chế cộng lãi suất, phê duyệt ngoại lệ và các hình thức cạnh tranh huy động vốn không lành mạnh nhằm ổn định mặt bằng lãi suất và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế./.

Lãi suất ngân hàng ngày 18/6: Những ngân hàng có lãi suất trên 8% PVcomBank đang dẫn đầu nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất cao, với mức 10%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

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