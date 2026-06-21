Ấn Độ chưa vội chốt thỏa thuận thương mại với Mỹ vì vướng mắc thuế quan

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết nước này chỉ triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ khi đạt được mức thuế quan ưu đãi, giúp hàng hóa Ấn Độ cạnh tranh tốt hơn so với các quốc gia khác. Đây là rào cản then chốt trong quá trình đàm phán hiện nay.

Dù khung thỏa thuận sơ bộ đã sớm được thống nhất, quá trình đàm phán vẫn kéo dài do những bất đồng về thuế quan, quyền tiếp cận thị trường và cơ chế bảo hộ các ngành công nghiệp nhạy cảm.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang tìm kiếm các cơ chế phòng vệ trước những cuộc điều tra thương mại tiềm tàng từ phía Mỹ trong tương lai.

Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Donald Trump từng kỳ vọng hai nước đang tiến gần tới thỏa thuận chính thức bên lề Hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Tuy nhiên, giới chức hai bên vẫn cần thêm thời gian để giải quyết những khác biệt cuối cùng.

Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ thắt chặt quan hệ kinh tế, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại song phương./.

Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa Ấn Độ Ấn Độ nằm trong nhóm 54 nền kinh tế bị USTR cho là chưa ban hành và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan lao động cưỡng bức, cùng với nhiều đối tác thương mại lớn khác của Mỹ.