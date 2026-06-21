Kinh tế

Kinh doanh

Ấn Độ chưa vội chốt thỏa thuận thương mại với Mỹ vì vướng mắc thuế quan

Dù khung thỏa thuận sơ bộ đã sớm được thống nhất, quá trình đàm phán vẫn kéo dài do những bất đồng về thuế quan, quyền tiếp cận thị trường và cơ chế bảo hộ các ngành công nghiệp nhạy cảm.

Vân Anh
Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết nước này chỉ triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ khi đạt được mức thuế quan ưu đãi, giúp hàng hóa Ấn Độ cạnh tranh tốt hơn so với các quốc gia khác. Đây là rào cản then chốt trong quá trình đàm phán hiện nay.

Dù khung thỏa thuận sơ bộ đã sớm được thống nhất, quá trình đàm phán vẫn kéo dài do những bất đồng về thuế quan, quyền tiếp cận thị trường và cơ chế bảo hộ các ngành công nghiệp nhạy cảm.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang tìm kiếm các cơ chế phòng vệ trước những cuộc điều tra thương mại tiềm tàng từ phía Mỹ trong tương lai.

Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Donald Trump từng kỳ vọng hai nước đang tiến gần tới thỏa thuận chính thức bên lề Hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Tuy nhiên, giới chức hai bên vẫn cần thêm thời gian để giải quyết những khác biệt cuối cùng.

Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ thắt chặt quan hệ kinh tế, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thuế quan #thỏa thuận thương mại Ấn Độ Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục