Mô hình ngôn ngữ lớn mở ra cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính rộng rãi hơn cho công chúng

Ngày 21/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt Đức phối hợp cùng Goethe University Frankfurt và Mạng lưới Nghiên cứu Tài chính Hộ gia đình châu Âu (CEPR European Network on Household Finance) đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Trao quyền cho hộ gia đình tích lũy tài sản thông qua sự tham gia vào thị trường tài chính: Bài học từ Tài chính hộ gia đình” tại Saigon Innovation Hub.

Diễn giả chính của chương trình là Giáo sư Michael Haliassos, một trong những học giả hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Tài chính Hộ gia đình. Ông hiện là Giáo sư nghiên cứu tại Goethe University Frankfurt, đồng thời giữ vai trò Giám đốc Mạng lưới Tài chính Hộ gia đình châu Âu thuộc CEPR. Với nền tảng học thuật xuất sắc từ Đại học Cambridge và bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Yale, Giáo sư Haliassos đã dành nhiều thập kỷ để nghiên cứu cách thức các hộ gia đình quản lý tài sản, nợ vay, tích lũy của cải và đưa ra quyết định đầu tư trong bối cảnh kinh tế hiện đại.

Tại buổi tọa đàm, Giáo sư đã chỉ ra một nghịch lý đáng chú ý: Mặc dù lý thuyết kinh tế chứng minh rằng tham gia thị trường chứng khoán có thể giúp gia tăng tài sản dài hạn, nhưng tỷ lệ người dân đầu tư vào cổ phiếu tại nhiều quốc gia vẫn ở mức thấp. Nguyên nhân không chỉ đến từ các rào cản về chi phí và kiến thức tài chính, mà còn xuất phát từ những hiểu lầm phổ biến về cách thức vận hành của thị trường. Nhiều người tin rằng muốn đầu tư hiệu quả phải liên tục theo dõi biến động, lựa chọn đúng cổ phiếu và giao dịch thường xuyên. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy chiến lược đầu tư thụ động, đa dạng hóa danh mục thường mang lại hiệu quả vượt trội đối với đa số nhà đầu tư cá nhân.

Michael Haliassos, Giáo sư nghiên cứu tại Goethe University Frankfurt và Giám đốc Mạng lưới Tài chính Hộ gia đình châu Âu (CEPR European Network on Household Finance) phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Giáo sư Haliassos, giải pháp căn cốt để khuyến khích người dân tham gia thị trường tài chính nằm ở ba trụ cột chính. Thứ nhất, giáo dục tài chính đóng vai trò nền tảng. Những cá nhân được tiếp cận kiến thức tài chính từ sớm có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn, tham gia thị trường tích cực hơn và ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn. Thứ hai, môi trường xã hội và mạng lưới quan hệ có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi đầu tư. Những người có bạn bè hoặc người thân hiểu biết về kinh tế - tài chính thường có xu hướng tự tin hơn khi tham gia thị trường. Thứ ba, các chính sách cải thiện chất lượng tư vấn đầu tư và giảm chi phí giao dịch sẽ giúp xóa bỏ rào cản gia nhập. Điểm nhấn đặc biệt trong bài giảng của Giáo sư Haliassos là những nghiên cứu mới về tác động của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn tài chính. Ông cho rằng các mô hình ngôn ngữ lớn đang mở ra cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính rộng rãi hơn cho công chúng, đặc biệt là nhóm người trẻ vốn ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp đắt đỏ. Công nghệ này có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp các hộ gia đình hiểu rõ hơn về rủi ro, lợi nhuận và cách xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.

Thông qua những phân tích dựa trên bằng chứng thực nghiệm từ châu Âu và Hoa Kỳ, bài giảng đã mang đến một góc nhìn toàn diện về các giải pháp thúc đẩy người dân tham gia thị trường tài chính một cách an toàn và hiệu quả. Sự kiện không chỉ cung cấp kiến thức quý báu cho các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong nước, mà còn góp phần thúc đẩy các cuộc thảo luận về phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế. Khi người dân có đủ năng lực và sự tự tin để tham gia thị trường tài chính, không chỉ tài sản cá nhân được gia tăng mà cả nền kinh tế cũng được hưởng lợi từ một hệ thống tài chính lành mạnh và bền vững hơn./.