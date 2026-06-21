Hàn Quốc: Chỉ số KOSPI vượt qua 9.000 điểm, kỳ vọng sớm cán mốc 10.000 điểm

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vừa ghi nhận dấu mốc lịch sử khi chỉ số KOSPI lần đầu tiên vượt ngưỡng 9.000 điểm, phản ánh sự cải thiện mạnh mẽ trong tâm lý nhà đầu tư sau khi những lo ngại về xung đột tại Trung Đông tạm thời lắng dịu.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà tăng nóng cũng đang làm gia tăng áp lực điều chỉnh ngắn hạn của thị trường.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc công bố ngày 21/6, chỉ số KOSPI khép lại tuần giao dịch kết thúc ngày 19/6 ở mức 9.052,42 điểm, tăng 928,8 điểm, tương đương 11,43% so với tuần trước đó.

Đà tăng được thúc đẩy sau thông tin Mỹ và Iran đạt được những tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột kéo dài, qua đó góp phần giảm bớt tâm lý lo ngại trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Từ vùng 7.400 điểm vào tuần 8-12/6, KOSPI nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ, tiến sát mức đỉnh cũ được thiết lập hồi đầu tháng 6 trước khi chính thức vượt ngưỡng 9.000 điểm trong phiên 18/6. Sang phiên 19/6, chỉ số KOSPI có thời điểm tăng lên 9.385,59 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã xuất hiện mạnh mẽ sau chuỗi sáu phiên tăng liên tiếp. Trong phiên giao dịch 19/6, KOSPI bất ngờ giảm hơn 550 điểm từ đỉnh trong ngày xuống còn 8.831,72 điểm trước khi phục hồi nhẹ vào cuối phiên.

Giới phân tích chứng khoán Hàn Quốc cho rằng diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường đã tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn - động lực chính của đợt tăng giá vừa qua.

Đồng thời, những lo ngại mới liên quan đến tình hình an ninh tại Trung Đông, bao gồm các diễn biến quân sự giữa Israel và các lực lượng thân Iran tại Liban, cũng góp phần làm gia tăng biến động trên thị trường.

Chỉ số biến động VKOSPI - thường được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” của thị trường chứng khoán Hàn Quốc, đã tăng 4,14% trong phiên 19/6 lên 83,57 điểm, cho thấy mức độ bất ổn và tâm lý phòng vệ của nhà đầu tư vẫn ở mức cao.

Dù vậy, dòng vốn nước ngoài tiếp tục đóng vai trò lực đỡ quan trọng đối với thị trường. Sau chuỗi bán ròng kéo dài từ đầu tháng trước đến ngày 11/6, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng mạnh khi các lo ngại về giá dầu, lạm phát và rủi ro địa chính trị phần nào được xoa dịu.

Trong tuần từ ngày 15-19/6, khối ngoại mua ròng tổng cộng hơn 2.550 tỷ won (xấp xỉ 1,68 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước chủ yếu thực hiện chốt lời.

Các cổ phiếu thu hút dòng vốn nước ngoài mạnh nhất gồm Samsung Electro-Mechanics, SK hynix, Hanwha Ocean, Hanmi Semiconductor và HD Hyundai Heavy Industries. Trong khi đó, Samsung Electronics và một số cổ phiếu công nghệ lớn khác ghi nhận áp lực bán ròng.

Trái ngược với diễn biến tích cực của KOSPI, chỉ số công nghệ KOSDAQ giảm 6,07% trong tuần, xuống còn 966,59 điểm. Theo giới phân tích, dòng tiền đang có xu hướng tập trung vào các doanh nghiệp vốn hóa lớn thuộc lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), khiến nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trên KOSDAQ chịu áp lực rút vốn.

Trong tuần tới, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào kết quả kinh doanh của hãng sản xuất chip nhớ Micron Technology dự kiến công bố ngày 24/6 và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố ngày 25/6. Đây là những dữ liệu quan trọng giúp đánh giá triển vọng ngành bán dẫn toàn cầu cũng như định hướng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng theo dõi sát kết quả đánh giá phân loại thị trường thường niên của MSCI, trong đó Hàn Quốc được kỳ vọng có thể được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên nhóm thị trường phát triển.

Các chuyên gia Hàn Quốc nhận định nếu triển vọng kinh doanh của ngành bán dẫn tiếp tục được cải thiện và kỳ vọng về lộ trình giảm lãi suất tại Mỹ được củng cố, KOSPI có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sau khi lần đầu tiên chinh phục thành công mốc 9.000 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ đối mặt với những đợt điều chỉnh ngắn hạn trước khi hướng tới mục tiêu tâm lý quan trọng tiếp theo là 10.000 điểm./.

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