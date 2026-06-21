Cần Thơ: Diễn tập thực binh xử lý tình huống cướp ngân hàng, bắt giữ con tin

Ngày 21/6, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi cướp tài sản, bắt giữ con tin tại ngân hàng theo phương án của Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu, đặc biệt là tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên cả nước vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Các đối tượng ngày càng manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm và nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự và tâm lý của nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong tình hình mới, Công an thành phố tổ chức diễn tập nhằm nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến của Công an các đơn vị, địa phương; rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phản ứng nhanh của lực lượng bảo vệ, cán bộ, nhân viên ngân hàng khi xảy ra các vụ việc cướp tài sản có sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, khả năng chỉ huy, điều hành và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong tiếp nhận thông tin, triển khai phương án, giải cứu con tin và truy bắt đối tượng.

Tình huống diễn tập được xây dựng sát với thực tế, giả định một nhóm đối tượng có vũ trang xông vào ngân hàng thực hiện hành vi cướp tài sản, khống chế nhân viên và bắt giữ con tin nhằm chống trả lực lượng chức năng.

Một số tình huống thực binh tại buổi diễn tập. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai phương án, tổ chức phong tỏa hiện trường, bảo đảm an toàn khu vực xung quanh, tiến hành thương thuyết, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chiến thuật phù hợp để giải cứu con tin, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Với sự chỉ huy thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia, toàn bộ nội dung diễn tập được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị. Các tình huống phát sinh trong quá trình diễn tập đều được xử lý linh hoạt, hiệu quả, thể hiện rõ năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Đánh giá cao kết quả cuộc diễn tập, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, đây là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, năng lực phối hợp giữa các lực lượng và khả năng ứng phó, xử lý các tình huống phức tạp, đột xuất liên quan đến hoạt động cướp tài sản tại ngân hàng. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, các tổ chức tín dụng, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam đề nghị Công an thành phố Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc sau diễn tập; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án xử lý tình huống phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp và sức chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ.

Đồng thời, đề nghị các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động; thường xuyên kiểm tra, củng cố các điều kiện bảo vệ, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất các sơ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Đại tá Bùi Đức An khẳng định Công an thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố; tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, quy trình xử lý tình huống, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện, khả năng hiệp đồng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và tham gia diễn tập. Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, góp phần bảo đảm thành công cho cuộc diễn tập./.

Diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế, bệnh viện dã chiến 100 giường bệnh Việc tổ chức diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, luật pháp của Nhà nước về phòng thủ dân sự trong kỷ nguyên mới.