Quảng Trị liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng tại xã Hiếu Giang

Trưa 16/6, Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế, dập tắt đám cháy, hạn chế thiệt hại; đồng thời triển khai công tác tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, chiều 15/6, người dân phát hiện một đám cháy bùng phát tại khu vực rừng trồng thuộc thôn An Mỹ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang đã huy động lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Kiểm lâm khu vực Cam Lộ cùng đông đảo người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Do thời tiết nắng nóng, gió lớn, đám cháy lan nhanh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Thống kê sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 8ha rừng tràm từ 4-5 năm tuổi.

Trước đó, vào chiều 14/6, một vụ cháy rừng khác cũng xảy ra tại khu vực thôn Cam Vũ 2, xã Hiếu Giang. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hiếu Giang, Kiểm lâm khu vực Cam Lộ cùng người dân đã triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập lửa. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2ha rừng trồng của người dân.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng; đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng ở mức cao./.

Hơn 900 xã có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm trong ngày 10/6 Do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, trong ngày 10/6, cả nước có 55 xã nguy cơ cháy rừng cấp III (nguy cơ cao), 158 xã nguy cơ cấp IV (nguy hiểm) và 905 xã cấp V (cực kỳ nguy hiểm).