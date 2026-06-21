Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ 21 giờ 30 phút ngày 21/6 đến 2 giờ 30 phút ngày 22/6, các tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, trong khoảng thời gian này, các tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thái Nguyên từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Phú Thọ từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Đà Bắc, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Quy Đức, Tam Đảo, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thổ Tang, Yên Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Đối với tỉnh Thái Nguyên gồm các xã, phường: Phổ Yên; An Khánh, Chợ Mới, Đại Phúc, Dân Tiến, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hợp Thành, Kha Sơn, La Hiên, Nam Hòa, Nghinh Tường, Bá Xuyên, Bách Quang, Gia Sàng, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phúc Thuận, Quan Triều, Quyết Thắng, Sông Công, Tích Lương, Trung Thành, Vạn Xuân, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phượng Tiến, Quân Chu, Quang Sơn, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Thành, Thần Sa, Thành Công, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lăng, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Trạch.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 21/6, khu vực tỉnh Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to như: Thuỷ Điện Suối Nhạp 45,4mm, Minh Quang 44,4mm...

Từ 19 giờ đến 20 giờ ngày 21/6, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Phổ Yên 55,8mm, Sông Công 47mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa dông trên vùng biển Vịnh Hạ Long và ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh.

Cảnh báo từ 21 giờ 30 phút ngày 21/6 đến 00 giờ 30 phút ngày 22/6, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông cho vùng biển trên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh và sóng lớn./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá khu vực Hà Nội Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.