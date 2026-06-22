Những thông tin trái ngược về tình hình thực địa tại eo biển Hormuz

Bất chấp việc Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, hàng triệu thùng dầu vẫn tiếp tục được vận chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới này trong hai ngày cuối tuần qua.

Diễn biến này cho thấy sự mâu thuẫn trong các tuyên bố giữa Mỹ và Iran về tình trạng thực tế của điểm nghẽn hàng hải chiến lược này.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy 5 tàu siêu tải với tổng công suất vận chuyển khoảng 8 triệu thùng dầu đã đi vào hoặc di chuyển bên trong eo biển theo lộ trình sát bờ biển Oman.

Trong số đó, tàu Gulf Sunrise chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô của Saudi Arabia đi Nhật Bản đã vượt qua eo biển và tiến vào Vịnh Oman.

Các tàu khác như Angola B chở dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tàu Monaco Loyalty và bộ đôi tàu Suezmax mang tên Nordic Cross và Nordic Pollux cũng ghi nhận lộ trình tương tự dọc theo hành lang phía Nam.

Nếu những tàu này thực sự thành công đi qua đây, chúng sẽ củng cố quan điểm của quân đội Mỹ về khả năng bảo vệ tuyến đường phía Nam sát bờ biển Oman, bất chấp việc Iran khẳng định quyền kiểm soát diện rộng và tuyên bố hành lang phía Bắc mới là lộ trình duy nhất được phép qua lại.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 21/6 cũng khẳng định đã có khoảng 17 triệu thùng dầu đi qua Hormuz thành công, trái ngược hoàn toàn với thông tin từ truyền thông Iran rằng eo biển đã bị phong tỏa.

Ở một diễn biến khác, một số tàu chở dầu liên quan đến Ấn Độ gồm Desh Vibhor, Desh Vaibhav và Sanmar Herald cũng được quan sát thấy đã băng qua eo biển theo lộ trình phía Bắc gần đảo Qeshm của Iran.

Các tàu này vận chuyển tổng cộng khoảng 6 triệu thùng dầu của Iraq và Kuwait. Giới quan sát nhận định nhiều khả năng chúng đã hoàn tất việc quá cảnh ngay trước khi Iran đưa ra thông báo đóng cửa mới nhất.

Không chỉ có các chuyến hàng rời đi, thị trường cũng ghi nhận một số tàu rỗng và tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bắt đầu tiến vào vùng Vịnh theo lộ trình phía Nam.

Đáng chú ý, một số nhà sản xuất vùng Vịnh được cho là đã triển khai các tàu tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) khi qua Hormuz để chuyển hàng sang các tàu đợi sẵn ngoài khơi, nhằm tránh sự chú ý và giảm thiểu rủi ro an ninh. Tuy nhiên, các mối nguy hiểm trực tiếp về an toàn hàng hải vẫn đang đặt giới chủ tàu vào trạng thái thận trọng cao độ.

Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) khuyến cáo các thuyền trưởng có thể quá cảnh tại hành lang phía Nam cả ngày lẫn đêm nhưng phải duy trì bật hệ thống AIS, radar và các thiết bị liên lạc vô tuyến./.

Mỹ-Iran thiết lập các đường dây liên lạc đảm bảo eo biển Hormuz luôn thông suốt Mỹ và Iran dù chưa ký kết thỏa thuận hòa bình cuối cùng, nhưng đã nhất trí thiết lập một “đường dây liên lạc” nhằm đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt và tiến tới một thỏa thuận toàn diện hơn.