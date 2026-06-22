Israel dỡ bỏ toàn bộ hạn chế an ninh tại biên giới phía Bắc

Ngày 21/6, quân đội Israel thông báo dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế đã áp đặt tại khu vực biên giới phía Bắc. Động thái trên diễn ra sau khi các cuộc giao tranh tại khu vực này có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thông báo của quân đội Israel xác nhận toàn bộ các biện pháp hạn chế sẽ được dỡ bỏ từ 6h ngày 22/6 theo giờ địa phương (tức 10h ngày 22/6 theo giờ Việt Nam).

Theo đó, các cộng đồng dân cư ở khu vực biên giới phía Bắc “sẽ chuyển sang hoạt động đầy đủ và không có hạn chế” thay vì chỉ hoạt động một phần như trước đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó khẳng định quân đội nước này sẽ không rút lui nếu các yêu cầu an ninh chưa được đáp ứng.

Ông cho biết việc duy trì một vành đai an ninh tại miền Nam Liban là cần thiết để bảo vệ các khu vực phía Bắc Israel.

Song song với đó, các nguồn tin an ninh Israel cho biết nước này đang cân nhắc khả năng chuyển giao quyền kiểm soát một tổ hợp đường hầm ngầm của Hezbollah tại làng Tebnit cho quân đội Liban.

Theo đánh giá của Israel, động thái này có thể trở thành phép thử đối với khả năng và quyết tâm của Beirut trong việc kiềm chế hoạt động của Hezbollah trên lãnh thổ nước mình.

Về phần mình, Tổng thư ký Phong trào Hồi giáo Hezbollah, Naim Qassem tuyên bố Israel phải rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban, đồng thời cảnh báo sẽ không tồn tại bất kỳ “vùng an ninh” nào dành cho các binh sỹ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại miền Nam Liban.

Ông Qassem cáo buộc Israel không kích các khu dân cư và gây thương vong cho phụ nữ, trẻ em.

Ông cũng đề cập đến bản ghi nhớ hợp tác giữa Liban và Iran, cho rằng văn kiện này thể hiện cam kết của Tehran trong việc bảo vệ chủ quyền và độc lập của Liban.

Theo ông Qassem, việc cải thiện tình hình kinh tế - xã hội của Liban chỉ có thể đạt được thông qua đoàn kết dân tộc, ổn định an ninh và giảm phụ thuộc vào các thế lực bên ngoài.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Hezbollah nhận định các cuộc tiếp xúc và đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tác động đáng kể đến cục diện khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, nghị sỹ Liban Hassan Fadlallah, nhân vật có quan hệ mật thiết với Hezbollah, đã bác bỏ các lời kêu gọi giải giáp lực lượng này.

Ông tuyên bố rằng dù các chính phủ có thể thay đổi, “sức kháng cự và vũ khí của Hezbollah vẫn sẽ tồn tại”./.

Căng thẳng với Hezbollah hạ nhiệt, Israel dỡ bỏ hạn chế dọc biên giới với Liban Từ 6h ngày 22/6 theo giờ địa phương, các cộng đồng dân cư ở khu vực biên giới phía Bắc “sẽ chuyển sang mức độ hoạt động đầy đủ và không có hạn chế” thay vì việc chỉ hoạt động một phần như trước đây.