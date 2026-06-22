Mỹ-Iran thiết lập các đường dây liên lạc đảm bảo eo biển Hormuz luôn thông suốt

Ngày 21/6, các nước trung gian là Pakistan và Qatar ra tuyên bố chung cho biết Iran và Mỹ đã nhất trí thiết lập một “đường dây liên lạc” nhằm tránh các sự cố tại eo biển Hormuz, cũng như thành lập một “nhóm điều phối tránh xung đột” với Liban nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự.



Đây là kết quả cuộc đàm phán Iran-Mỹ diễn ra xuyên đêm 21/6. Trước đó, có tin rằng phái đoàn Iran đã tạm dừng đàm phán nhằm phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục tấn công Iran.



Tuyên bố chung nêu rõ: “Ủy ban Cấp cao đã nhất trí về một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, qua đó tạo nền tảng cho việc ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo.”



Nói cách khác, hai bên chưa ký kết thỏa thuận hòa bình cuối cùng, nhưng đã thống nhất một kế hoạch và thời hạn đàm phán cụ thể để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và tiến tới một thỏa thuận toàn diện hơn.

Trong khi đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 22/6, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết đã đạt được "tiến triển lớn" trong các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua vai trò trung gian của Pakistan và Qatar.

Theo đó, các bên đã nhất trí miễn trừ lệnh trừng phạt đối với các mặt hàng xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu, dỡ bỏ lệnh phong tỏa, ngừng đóng băng một số tài sản, và khởi động một kế hoạch tái thiết và phát triển lớn dành cho Iran.



Phái đoàn hai nước do Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã bắt đầu đàm phán ngày 21/6, khởi đầu giai đoạn đàm phán kéo dài 2 tháng theo thỏa thuận sơ bộ đạt được tuần trước.

Các nhà trung gian Pakistan và Qatar cho biết cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng, và đã có những tiến triển đáng khích lệ.



Phó Tổng thống Vance trước đó đặt kỳ vọng vào "cuộc gặp lịch sử" ở Thụy Sĩ, có thể mở ra trang mới "thay đổi vĩnh viễn mối quan hệ ở Trung Đông”./.

Ba tàu chở dầu Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz an toàn Ba tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ, vận chuyển hơn 860.000 tấn dầu cùng 94 thủy thủ người Ấn Độ đã đi qua eo biển Hormuz an toàn và đang trên đường về Ấn Độ.

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