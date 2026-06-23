Thỏa thuận Mỹ-Iran và cuộc tranh luận về tương lai trật tự Trung Đông

Thỏa thuận Mỹ-Iran không chỉ mở ra cơ hội giảm căng thẳng khu vực mà còn làm nổi bật những khác biệt trong cách tiếp cận giữa Washington và Tel Aviv đối với an ninh Trung Đông.

Bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran đang tạo ra những cuộc tranh luận đáng chú ý về tương lai an ninh khu vực. Trong khi Washington coi đây là cơ hội thúc đẩy ổn định và giảm nguy cơ leo thang xung đột, nhiều ý kiến tại Israel cho rằng các thách thức an ninh cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Cuộc thảo luận hiện nay không chỉ xoay quanh các điều khoản của thỏa thuận mà còn phản ánh những quan điểm khác nhau về vai trò của ngoại giao, sức mạnh quân sự và mô hình trật tự có thể hình thành tại Trung Đông trong giai đoạn tới./.