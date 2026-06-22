Hà Nội định hướng xây dựng “thành phố dưới chân thành phố”

Hà Nội định hướng phát triển không gian ngầm như một lớp cấu trúc đô thị mới, nhằm giảm tải áp lực bề mặt, tối ưu hạ tầng và mở rộng không gian phát triển trong tương lai.

Hà Nội đang lên kế hoạch phát triển hệ thống không gian ngầm toàn diện theo mô hình “thành phố ba chiều,” gắn kết với các trung tâm đô thị, phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và mạng lưới đường sắt đô thị.

Không gian ngầm được phân thành 4 tầng khai thác: từ 0-15m bố trí đường đi bộ, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật; 15-30m dành cho giao thông đường sắt, kho bãi chiến lược; 30-50m phục vụ hạ tầng quốc phòng và trữ nước; trên 50m được bảo tồn nghiêm ngặt.

Năm khu vực trọng điểm gồm Trung tâm đô thị phía Nam sông Hồng, khu vực Bắc sông Hồng, Long Biên-Gia Lâm, khu đô thị Thể thao và hành lang Sơn Tây-Hòa Lạc-Xuân Mai-Phú Xuyên sẽ được phát triển với các chức năng đặc thù riêng.

Lộ trình triển khai chia làm 4 giai đoạn đến sau 2065, với mục tiêu đưa tỷ lệ xây dựng ngầm khu trung tâm đạt 35-40% và biến không gian ngầm thành lớp đô thị thứ hai dưới lòng đất hoàn chỉnh của Thủ đô./.

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