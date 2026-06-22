Khởi công các dự án nhà ở cho thuê và đường sắt đô thị Hà Nội

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố.

Sáng 22/6/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố.

Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đồng thời ba điểm cầu: Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân-Tứ Hiệp.

Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội./.

Hà Nội định hướng xây dựng “thành phố dưới chân thành phố” Hà Nội định hướng phát triển không gian ngầm như một lớp cấu trúc đô thị mới, nhằm giảm tải áp lực bề mặt, tối ưu hạ tầng và mở rộng không gian phát triển trong tương lai.