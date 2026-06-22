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Số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz lại giảm mạnh sau lệnh đóng cửa

Lưu lượng tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh sau khi Iran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này một lần nữa, mặc dù một số ít tàu vẫn đang cố gắng đi qua tuyến đường này.

Viết Thành
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Số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz lại giảm mạnh sau lệnh đóng cửa
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Số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz lại giảm mạnh.

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Viết Thành
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