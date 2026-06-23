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Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng

Bộ Công an đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2026 với nhiều thay đổi quan trọng, nổi bật là nâng mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng.

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Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng
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Bản tin 60s ngày 23/6/2026 gồm những nội dung sau:

Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng.

Người dùng sẽ bị phạt tới 1 tỷ đồng hoặc 3 năm tù nếu cài Windows, Office không bản quyền.

Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ dùng hung khí hỗn chiến tại phố Tân Mai.

Diễn biến mới trong vụ tài xế taxi bị khách say rượu hành hung trong xe.

Lý do miền Bắc vẫn mát mẻ dù trước đó được dự báo nắng nóng gay gắt.

Số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz lại giảm mạnh.

Ông Starmer từ chức, nước Anh tìm kiếm vị thủ tướng thứ 7 trong 10 năm.

Hơn 10 người tử vong liên quan đến nắng nóng tại Pháp./.

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