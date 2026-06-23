Mỹ tạm thời nới lỏng hạn chế đối với giao dịch dầu mỏ của Iran

Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/6 thông báo cấp giấy phép tạm thời cho phép một số giao dịch liên quan đến dầu mỏ Iran được tiếp tục thực hiện đến ngày 21/8 tới, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran ghi nhận những tiến triển mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu sau vòng thương lượng tại Thụy Sĩ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã ban hành giấy phép tổng quát mang tên General License X có hiệu lực trong 60 ngày.

Theo đó, các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển và bốc dỡ dầu thô, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm dầu khí có nguồn gốc từ Iran sẽ được phép thực hiện trong thời gian quy định.

Văn bản của OFAC cũng cho phép các dịch vụ hỗ trợ liên quan như vận tải biển, bảo hiểm, đăng kiểm, tiếp nhiên liệu, sửa chữa khẩn cấp và các hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải.

Một số giao dịch thanh toán liên quan đến các hoạt động được cấp phép cũng có thể được thực hiện bằng đồng USD. Văn kiện cũng cho phép việc nhập cảng vào Mỹ các sản phẩm dầu khí có nguồn gốc Iran nếu việc nhập cảng đó là một phần của các giao dịch được giấy phép cho phép.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh giấy phép này chỉ mang tính tạm thời và không áp dụng đối với các giao dịch liên quan đến các quốc gia hoặc thực thể đang chịu các biện pháp trừng phạt khác của Mỹ.

Động thái trên được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ đã đạt được “những tiến triển đáng kể.”

Theo giới chức Mỹ, các cuộc thương lượng hiện tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, vấn đề tài sản bị phong tỏa, an ninh khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Giới phân tích nhận định quyết định của Bộ Tài chính là tín hiệu cho thấy Washington đang sử dụng các biện pháp nới lỏng có giới hạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán, đồng thời vẫn duy trì đòn bẩy trừng phạt đối với Tehran trong giai đoạn thương lượng tiếp theo./.

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