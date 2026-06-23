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Giá vàng ngày 23/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tại Việt Nam, ngày 23/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 148,80-151,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trang sức vàng được bày bán tại một cửa hàng ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trang sức vàng được bày bán tại một cửa hàng ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng, giá năng lượng vẫn là yếu tố chi phối thị trường kim loại quý trong ngắn hạn. Ông nhận định, các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ có thể giúp bổ sung thêm nguồn cung dầu thô khiến giá dầu giảm và qua đó hỗ trợ giá vàng. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng khẳng định các cuộc thảo luận với Iran đã đặt nền tảng tốt cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, khiến giá dầu Brent giảm hơn 3%. Tuy nhiên, vàng vẫn chịu sức ép từ chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, hiện có tới 89% nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới. Ngân hàng Bank of America nhận định dù triển vọng dài hạn của vàng vẫn khả quan, nhưng mục tiêu 6.000 USD/ounce khó có thể đạt được chừng nào thị trường vẫn lo ngại về việc tăng lãi suất, vì vàng vốn là tài sản không có lãi suất.

Tại Việt Nam, lúc 6 giờ 20 phút sáng 23/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 145,00-148,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 23/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(Vietnam+)
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