Giá dầu Brent tăng mạnh do đàm phán Mỹ-Iran khởi đầu đầy bất ổn

Giá dầu Brent tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 22/6 khi vòng đàm phán Mỹ-Iran khởi đầu đầy bất ổn.

Tại châu Á, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,09 USD (1,35%) lên 81,66 USD/thùng vào lúc 5 giờ sáng (giờ Việt Nam) sau khi chạm mức cao nhất 82,30 USD/thùng lúc đầu phiên giao dịch.

Nguyên nhân là do vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ khởi đầu không suôn sẻ.

Mặc dù Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có cuộc gặp với các quan chức Iran nhằm thúc đẩy thỏa thuận, nhưng những tín hiệu bất lợi từ hai phía đã khiến thị trường lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cảnh báo khả năng tái khởi động cuộc chiến, trong khi phía Iran thông báo tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Những diễn biến này đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó hỗ trợ giá dầu đi lên.

Trước diễn biến căng thẳng này, giới đầu tư đang theo dõi sát sao tiến trình đàm phán và các động thái tiếp theo của Mỹ và Iran.

Sự đan xen giữa các nỗ lực ngoại giao và những tuyên bố cứng rắn từ hai phía khiến thị trường tiếp tục thận trọng trước những rủi ro đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu./.

Giá dầu biến động mạnh trước những tín hiệu trái chiều từ thỏa thuận Mỹ-Iran Giá dầu giảm mạnh trong tuần do kỳ vọng thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran sẽ giúp nguồn cung tăng trở lại, nhưng đã phục hồi vào cuối tuần khi xuất hiện trở ngại mới trong quá trình thực thi thỏa thuận.