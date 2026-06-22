Giá vàng giảm phiên đầu tuần trước áp lực từ Fed và đồng USD

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng 22/6 tại châu Á do chịu sức ép từ lập trường chính sách cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đồng USD mạnh lên, cùng những bất ổn xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc 6 giờ 45 sáng 22/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,25%, xuống còn 4.144,5 USD/ounce sau khi có thời điểm tăng giá ngắn ngủi vào đầu phiên. Trước đó trong tuần, giá vàng đã ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường là tín hiệu mang tính “diều hâu” từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp chính sách tuần trước. Điều này đã đẩy đồng USD lên mức cao mới trong năm nay, qua đó tạo áp lực lên giá vàng.

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc ngày 17/6, song 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này cho rằng cần nâng lãi suất thêm ít nhất một lần trước khi năm nay kết thúc.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài thường gây bất lợi cho vàng do đây là tài sản không sinh lời. Đồng thời, triển vọng lãi suất cao cũng hỗ trợ đồng USD tăng giá, qua đó tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã khởi đầu phiên này trong sắc xanh, nối tiếp đà tăng mạnh trước đó sau cuộc họp chính sách của Fed. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, những bất ổn xung quanh cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng tiếp sức cho vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Rạng sáng 22/6, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết phái đoàn của Iran hiện vẫn đang có mặt tại địa điểm tổ chức đàm phán tại Thụy Sĩ để thảo luận với phía Washington về việc chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông và tiến trình đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra xuyên đêm.

Quan chức này tiết lộ rằng các cuộc đàm phán đang tập trung vào việc làm rõ một số thông điệp gây nhầm lẫn từ Iran về eo biển Hormuz và xây dựng các cơ chế giảm xung đột nhằm đảm bảo tuyến hàng hải chiến lược này sẽ tiếp tục được mở cửa hoàn toàn.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó, phái đoàn Iran đã tạm dừng đàm phán nhằm phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo liên quan tới sự ủng hộ của Tehran đối với lực lượng Hezbollah tại Liban./.

Giá vàng thế giới khép lại tuần giảm thứ ba liên tiếp Sau khi tăng mạnh trong những phiên đầu tuần nhờ kỳ vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ giúp giảm áp lực lạm phát, giá vàng đã đảo chiều giảm sâu từ giữa tuần và khép lại tuần đi xuống thứ ba liên tiếp.