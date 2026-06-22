Qatar Airways khôi phục 85% công suất, đẩy mạnh khai thác mùa Hè

Hãng hàng không quốc gia Qatar Airways cho biết đã khôi phục khoảng 85% công suất mạng bay so với thời điểm trước khi xung đột Iran bùng phát, sau nhiều tháng hoạt động bị gián đoạn nghiêm trọng.

Thông báo mới nhất của Qatar Airways cho biết lịch khai thác mùa Hè 2026 của hãng bắt đầu từ tuần này với khoảng 140 chuyến bay khởi hành mỗi ngày từ sân bay quốc tế Hamad ở Doha đến hơn 160 điểm đến trên toàn cầu.

Trước đó, hãng cũng đã tăng năng lực vận chuyển hành khách trên đường bay giữa sân bay quốc tế Hamad và sân bay quốc tế Dubai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong khu vực.

Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột, Qatar Airways đã phải hủy tới 87% trong tổng số 5.697 chuyến bay dự kiến khai thác.

Báo cáo tài chính công bố tháng trước cho thấy lợi nhuận sau thuế của Qatar Airways trong năm tài chính 2025-2026 (từ 1/4/2025 đến 31/3/2026) đạt 7,1 tỷ rial Qatar (tương đương 1,94 tỷ USD), giảm khoảng 9% so với mức kỷ lục 7,8 tỷ rial của năm trước đó.

Lượng hành khách vận chuyển cũng giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 42 triệu lượt khách. Hoạt động vận tải hàng hóa ghi nhận mức suy giảm mạnh hơn khi sản lượng vận chuyển chỉ đạt 1,4 triệu tấn, giảm khoảng 9%.

Trong khi đó, hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) được đánh giá là một trong những hãng phục hồi nhanh nhất trong khu vực sau khi xung đột nổ ra, với công suất khai thác hiện đạt khoảng 80% so với trước chiến sự.

Trong khi đó, nhiều hãng hàng không quốc tế vẫn tiếp tục tạm dừng hoặc hạn chế các chuyến bay đến một số điểm đến quan trọng tại khu vực Vùng Vịnh.

Xung đột Iran, bùng phát từ ngày 28/2, đã gây tác động đáng kể tới ngành du lịch và hàng không Trung Đông.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), khu vực này thiệt hại ít nhất 600 triệu USD mỗi ngày do sụt giảm chi tiêu của du khách.

Ngày 17/6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không nhận định việc khôi phục niềm tin của hành khách có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với quá trình khôi phục lịch trình khai thác của các hãng hàng không./.

Qatar Airways khôi phục thêm đường bay tới Nhật Bản Trong thông báo hôm 12/5, hãng hàng không quốc gia của Qatar cho biết sẽ khai thác 4 chuyến/tuần tới Helsinki-Vantaa từ giữa tháng Bảy và nâng lên 7 chuyến/tuần từ ngày 1/8.