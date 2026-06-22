Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 148,7 triệu đồng

Sáng nay (22/6), thị trường vàng trong nước tăng 1,5-1,9 triệu đồng mỗi lượng trong khi tỷ giá trung tâm cộng thêm 2 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 5 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Không nằm ngoài xu hướng, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết 145,5-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với ngày 20/6. Công ty Phú Quý niêm yết 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.190 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 133,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.183 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (19/6).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.092-26.442 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.112-26.442 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.122-26.442 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.442 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng SJC lao dốc cuối tuần sau khi vượt mốc 151 triệu đồng một lượng Sau nhịp phục hồi mạnh đầu tuần và có thời điểm vượt mốc 151 triệu đồng/lượng, thị trường vàng trong nước bất ngờ đảo chiều giảm sâu theo đà lao dốc của giá vàng thế giới.