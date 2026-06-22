Yum Brands bán chuỗi Pizza Hut với giá khoảng 2,7 tỷ USD

Tập đoàn Yum Brands, chủ sở hữu các thương hiệu Pizza Hut, KFC và Taco Bell, đã đạt thỏa thuận bán chuỗi nhà hàng Pizza Hut với tổng giá trị khoảng 2,7 tỷ USD trong bối cảnh thương hiệu 68 năm tuổi này gặp nhiều khó khăn trước sự thay đổi của thị trường và sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các nền tảng giao đồ ăn công nghệ.

Theo thông báo của Yum Brands, quỹ đầu tư Long Range Capital sẽ mua lại hoạt động kinh doanh Pizza Hut bên ngoài Trung Quốc với giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Trong khi đó, Yum China Holdings sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động của Pizza Hut tại Trung Quốc với giá khoảng 1,2 tỷ USD. Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ hai của Pizza Hut sau Mỹ, đóng góp gần 20% doanh thu toàn cầu của thương hiệu.

Được thành lập năm 1958 tại thành phố Wichita, bang Kansas, Pizza Hut từng là chuỗi pizza lớn nhất thế giới và là biểu tượng của mô hình nhà hàng gia đình tại Mỹ.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, doanh nghiệp này liên tục đánh mất lợi thế cạnh tranh khi xu hướng tiêu dùng chuyển mạnh sang hình thức đặt món trực tuyến và giao hàng tận nơi.

Theo số liệu của Yum Brands, doanh thu toàn cầu của Pizza Hut giảm 2% trong năm 2025, trong khi doanh thu toàn tập đoàn vẫn tăng 5%. Riêng tại thị trường Mỹ, doanh số của Pizza Hut giảm hơn 8%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành kinh doanh pizza.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là Pizza Hut vẫn mang gánh nặng từ hệ thống nhà hàng phục vụ tại chỗ quy mô lớn, trong khi các đối thủ như Domino’s đã sớm xây dựng mô hình giao hàng hiệu quả.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng như DoorDash, Uber Eats và Grubhub đã làm thay đổi căn bản cách thức người tiêu dùng đặt món ăn.

Theo giới phân tích được AP và Wall Street Journal dẫn lời, lợi thế cạnh tranh không còn thuộc về các chuỗi nhà hàng sở hữu nhiều mặt bằng hay đội ngũ giao hàng riêng, mà chuyển sang các nền tảng công nghệ có khả năng kết nối khách hàng với hàng nghìn nhà hàng khác nhau chỉ qua một ứng dụng. Điều này khiến các thương hiệu chuyên biệt như Pizza Hut gặp nhiều bất lợi hơn trước.

Tính đến cuối năm 2025, Pizza Hut vẫn vận hành gần 20.000 nhà hàng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tái cơ cấu thương hiệu, đồng thời phản ánh những thay đổi sâu sắc của ngành dịch vụ ăn uống toàn cầu dưới tác động của công nghệ số và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng./.

Cuộc chiến gà rán- KFC tìm cách hồi sinh thương hiệu Nhờ chương trình khuyến mãi tặng miễn phí một suất ăn cho đơn hàng từ 15 USD mà lượng đăng ký thành viên KFC Rewards và tải ứng dụng tăng đột biến cùng với lưu lượng truy cập kỹ thuật số chưa từng có.