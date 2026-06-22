Sản lượng dầu của Libya lên mức cao nhất kể từ năm 2013

Theo thông báo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC), sản lượng dầu thô của Libya đạt khoảng 1,44 triệu thùng trong khi sản lượng khí ngưng tụ đạt 49.163 thùng ngày 21/6, mức cao nhất theo ngày kể từ năm 2013.

Kết quả trên đánh dấu sự phục hồi đáng kể của ngành dầu khí Libya, lĩnh vực đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế nước này.

Theo các số liệu chính thức, dầu mỏ hiện chiếm hơn 90% nguồn thu ngân sách nhà nước và trên 95% kim ngạch xuất khẩu của Libya.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác dầu của quốc gia Bắc Phi này đã nhiều lần bị gián đoạn trong những năm gần đây do xung đột, bất ổn chính trị và các tranh chấp liên quan đến việc kiểm soát các mỏ dầu và cảng xuất khẩu.

Bất chấp những thách thức đó, ngành dầu khí Libya đang cho thấy những tín hiệu tích cực.

Theo truyền thông địa phương, NOC đã ghi nhận doanh thu hằng tháng cao nhất trong vòng 10 năm vào tháng 5 vừa qua, đạt gần 4 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định việc sản lượng dầu tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ không chỉ giúp cải thiện nguồn thu ngân sách của Libya mà còn góp phần củng cố vị trí của nước này trên thị trường năng lượng khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, triển vọng duy trì mức sản lượng hiện nay vẫn phụ thuộc đáng kể vào tình hình an ninh và sự ổn định chính trị trong nước./.

Libya tăng sản lượng dầu lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ Theo Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) Masoud Suleiman, việc duy trì và tăng cường sản lượng sẽ phụ thuộc vào sự ổn định của lưới điện cũng như việc cải thiện hiệu quả sản xuất.