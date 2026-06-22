Giá vàng ngày 22/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng 22/6 tại châu Á do chịu sức ép từ lập trường chính sách cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đồng USD mạnh lên, cùng những bất ổn xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc 6 giờ 45 phút sáng ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,25%, xuống còn 4.144,5 USD/ounce sau khi có thời điểm tăng giá ngắn ngủi vào đầu phiên. Trước đó trong tuần, giá vàng đã ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc ngày 17/6, song 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này cho rằng cần nâng lãi suất thêm ít nhất một lần trước khi năm nay kết thúc.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài thường gây bất lợi cho vàng do đây là tài sản không sinh lời. Đồng thời, triển vọng lãi suất cao cũng hỗ trợ đồng USD tăng giá, qua đó tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý.

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 22/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Đá quý Doji:

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