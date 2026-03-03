Nhiều tập đoàn bán lẻ và thương hiệu xa xỉ lớn thu hẹp hoạt động

Ngày 2/3, hàng loạt tập đoàn bán lẻ và thương hiệu xa xỉ lớn đã phải tạm dừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô tại các trung tâm mua sắm sầm uất ở Trung Đông.

Tình hình trở nên hỗn loạn sau khi các hoạt động quân sự của Mỹ, Israel và Iran leo thang, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và du lịch.

Tập đoàn Chalhoub, đơn vị vận hành 900 cửa hàng cho các nhãn hàng như Versace, Jimmy Choo và Sephora, thông báo đã đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Bahrain.

Tại các thị trường khác như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Jordan, cửa hàng vẫn mở nhưng nhân viên được phép đi làm trên tinh thần tự nguyện.

Tương tự, "gã khổng lồ" thương mại điện tử Amazon đã đóng cửa trung tâm điều hành tại Abu Dhabi và tạm dừng giao hàng trên toàn khu vực. Kering - chủ sở hữu thương hiệu Gucci - cũng tạm thời đóng cửa các cửa hàng tại UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar.

Xung đột bùng phát đã tác động ngay lập tức đến thị trường tài chính khi cổ phiếu của các tập đoàn xa xỉ như LVMH, Hermes và Richemont sụt giảm từ 4% đến 5,7%.

Chuyên gia Piral Dadhania từ RBC nhận định, dù Trung Đông chỉ chiếm khoảng 5-10% chi tiêu hàng xa xỉ toàn cầu, nhưng đây lại là khu vực tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong năm qua.

Tuy nhiên, triển vọng này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Ông Victor Dijon, đối tác cấp cao tại Kearney, ước tính nếu hoạt động của mảng bán lẻ dành cho khách du lịch bị ngưng trệ trong một tháng thì mức thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu USD.

Ông Dijon cũng cảnh báo nếu khách du lịch ở Trung Đông không thể di chuyển sang các khu vực khác, doanh số bán hàng xa xỉ tại các kinh đô thời trang như Paris hay Milan cũng sẽ sụt giảm./.

