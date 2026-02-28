Vietsovpetro tối ưu khoan và phát triển mỏ, hướng tới tăng trưởng hai con số

Tại buổi làm việc mới đây với đơn vị thành viên là Liên doanh Vietsovpetro, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn đã yêu cầu Vietsovpetro tập trung vào các hoạt động cốt lõi như khoan, thăm dò, khai thác, phát triển mỏ và xây lắp công trình; trong đó đẩy nhanh tiến độ, tối ưu công tác khoan và phát triển mỏ, siết chặt an toàn, nhằm tiết giảm chi phí, đưa các giếng và công trình vào khai thác sớm, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế.

Theo Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, Vietsovpetro cần đặt đơn vị trong tổng thể chiến lược phát triển của Petrovietnam và mục tiêu tăng trưởng quốc gia, trong đó trọng tâm là tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Vì vậy, mỗi đơn vị cần chủ động tìm dư địa tăng trưởng cao hơn và coi đây là động lực để toàn Tập đoàn phát triển bền vững.

Để có thể hoàn thành các chỉ tiêu cả năm 2026, Vietsovpetro cần rà soát kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm, bảo đảm bám sát các chỉ tiêu đã đề ra.

Vietsovpetro cần quán triệt sâu sắc công tác an toàn, sức khỏe và môi trường, nhất là trong bối cảnh nhiều công trình khai thác đã có thời gian vận hành dài. An toàn phải được coi là nguyên tắc xuyên suốt, được thực hiện nghiêm túc từ cấp lãnh đạo đến từng người lao động, bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định, liên tục và bền vững.

Về định hướng trung và dài hạn, Chủ tịch Petrovietnam yêu cầu Vietsovpetro gắn việc xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2050 với quá trình tái cơ cấu tổ chức và mô hình quản trị.

Việc tái cấu trúc cần được thực hiện bài bản, có lộ trình rõ ràng, hướng tới tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện thông qua các chỉ tiêu đánh giá cụ thể.

Bên cạnh đó, Vietsovpetro cần tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có chuyển đổi số và tự động hóa, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất, bảo đảm phát triển bền vững trong bối cảnh ngành dầu khí đang có nhiều thay đổi, Chủ tịch Petrovietnam chỉ rõ.

Theo Vietsovpetro, để duy trì đà tăng trưởng và hiện thực hóa kế hoạch cả năm, Vietsovpetro đang tăng cường các giải pháp quản lý khai thác, ưu tiên áp dụng công nghệ mới không sử dụng giàn khoan nhằm tối ưu hóa chi phí.

Cùng đó, Vietsovpetro triển khai dự án lắp đặt thiết bị bơm điện chìm (ESP) tại Lô 09-1 với mục tiêu trang bị bổ sung cho 9 giếng trong năm nay.

Hoạt động khoan thăm dò và khai thác cũng được tối ưu hóa vị trí, quỹ đạo giếng khoan và áp dụng các công nghệ kích thích vỉa hiện đại để gia tăng trữ lượng tại những khu vực có tính chất thấm chứa kém.

Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về mặt hạ tầng và xây dựng, Vietsovpetro nỗ lực kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ các công trình biển trọng điểm. Hai dự án RC-12 và BK-26 đang được huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm đưa vào vận hành đúng tiến độ trong tháng 12/2026, sớm nhận được những dòng dầu đầu tiên.

Đồng thời, Vietsovpetro cũng tập trung nâng cao năng lực quản trị thông qua chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong minh giải dữ liệu địa chất và triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) nâng cấp.

Ngoài ra, Vietsovpetro cũng quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tối ưu hóa thời gian phi sản xuất trên các giàn khoan nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Vietsovpetro tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất an toàn, ổn định trên các mỏ đang khai thác, tạo nền tảng cho việc triển khai kế hoạch cả năm trong bối cảnh điều kiện địa chất ngày càng phức tạp và các công trình khai thác đã bước sang giai đoạn vận hành dài hạn.

Cụ thể, tổng khối lượng dầu và khí ngưng tụ condensate khai thác đạt mức 502,8 nghìn tấn, trong đó chủ lực vẫn đến từ Lô 09-1 với sản lượng 459,8 nghìn tấn.

Bên cạnh đó, hoạt động khai thác tại các khu vực khác như Lô 09-3/12 và Lô 09-2/09 cũng đóng góp đáng kể vào tổng sản lượng chung. Đặc biệt, sản lượng khí thiên nhiên khai thác đạt 7,1 triệu m3 và sản lượng khí đưa về bờ lên tới 128,8 triệu m3./.

