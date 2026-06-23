Nga tìm kiếm biện pháp ổn định thị trường nhiên liệu

Ngày 22/6, Phó Thủ tướng Alexander Novak đã triệu tập họp về thị trường nhiên liệu trong nước và chỉ thị các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch duy trì sự ổn định thị trường.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Cơ quan chống độc quyền liên bang (FAS) báo cáo về tình hình tăng giá bất hợp lý và các vi phạm luật chống độc quyền.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Chính phủ Nga đang nỗ lực ổn định giá xăng và dầu diesel.

Từ tháng Năm, Nga đã phải áp dụng các hạn chế tạm thời về bán nhiên liệu ở một số vùng, liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Ví dụ, tại tỉnh Stavropol, một số trạm xăng trong khu vực đã giới hạn lượng xăng bán ra ở mức 100 lít/xe. Đáng chú ý nhất là tỉnh Kaliningrad - vùng lãnh thổ Nga ở nước ngoài - và do đó dễ gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn cung. Thống đốc Alexei Besprozvannykh thông báo hiện Kaliningrad chưa có kế hoạch áp đặt các hạn chế diện rộng tại các trạm xăng.

Còn tại Moskva, nơi vừa hứng chịu những đợt tấn công không người lái vào các kho chứa xăng dầu, giá xăng và dầu diesel đã tăng trung bình khoảng 0,9 ruble (0,012 USD) trong tuần qua và hiện ở mức 66,14 ruble/lít xăng AI-92, 73,01 ruble/lít xăng AI-95, 80,15 ruble/lít dầu diesel.

Trong những tuần gần đây, các hạn chế và giới hạn có mục tiêu đối với việc bán nhiên liệu tại các trạm xăng đã được áp dụng ở nhiều khu vực, chủ yếu là tại các trạm xăng tư nhân.

Theo dữ liệu của Rosstat, tốc độ tăng giá xăng ở Nga đã tăng tốc trong những tuần gần đây; tính đến ngày 15/6, giá xăng đã tăng 6,61% kể từ đầu năm, vượt tỷ lệ lạm phát chung trong cùng kỳ (3,68%).

Theo Hiệp hội Vận tải Moskva (MTA), kể từ đầu năm, giá xăng 92 octane tại các trạm xăng ở Moskva đã tăng 4,16 ruble/lít (tương đương 6,7%), xăng 95 octane tăng 4,59 ruble/lít (tương đương 6,7%) và dầu diesel tăng 4,45 ruble/lít (tương đương 5,9%).

Trong khi ghi nhận một số biến động trên thị trường sản phẩm dầu mỏ trong nước, các cơ quan chính phủ khẳng định tình hình nhìn chung ổn định và tất cả các biện pháp cần thiết đang được thực hiện cùng với các công ty dầu khí để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho cả nước./.

Giá dầu Nga “phá đáy,” ngân sách liên bang giảm mạnh từ doanh thu dầu khí So với mức giá 44,87 USD/thùng của tháng 11/2025, giá dầu chủ chốt của Nga đã giảm thêm 13% và giảm 41% so với đầu năm (67,66 USD vào tháng 1).