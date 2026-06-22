Vĩnh Long mở rộng diện tích bưởi da xanh cho thị trường xuất khẩu

Lô bưởi da xanh đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long đã chính thức vượt đại dương, hiện diện trên các kệ siêu thị cao cấp của nước Australia.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước đi lớn của loại trái cây đặc sản địa phương mà còn khẳng định về năng lực sản xuất của người nông dân Vĩnh Long trước những rào cản quy chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường thế giới.

Cùng với cánh cửa đang mở rộng xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tỷ dân Trung Quốc, nông dân Vĩnh Long đang từng bước mở rộng diện tích vùng chuyên canh, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đưa cây bưởi da xanh phát triển bền vững, mang lại sự trù phú cho dải đất ven sông Cửu Long.

Nhiều năm qua, ông Trịnh Ngọc Trung ở xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long luôn áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ. Tuy nhiên, hiện nay, hợp tác xã nơi ông Trung là thành viên có đơn hàng cung cấp cho thị trường mới (Trung Quốc), nên ông chuyển đổi nhanh để đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra của thị trường mới này.

Ông Trung chia sẻ, nhờ thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn trước đó nên có thêm yêu cầu về kỹ thuật ông đáp ứng được ngay. Vườn bưởi 1,2 ha của ông Trung mỗi năm cho ra thị trường hơn 20 tấn.

Hiện nay, trái bưởi đã có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, đáp ứng hầu như tất cả các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này. Bản thân ông Trung vui mừng vì có thêm thị trường tiêu thụ cho trái bưởi, điều này giúp ông và nhiều nông dân sản xuất ổn định hơn.

Theo ông Trung, những năm gần đây, trái bưởi da xanh không còn đạt hiệu quả kinh tế cao như trước do chủ yếu tiêu thụ trong nước.

Tuy vậy, ông vẫn quyết tâm sản xuất theo qui trình tiêu chuẩn, nên khi thị trường xuất khẩu mở ra, ông có đủ điều kiện để đáp ứng ngay về yêu cầu chất lượng khắt khe của thị trường.

Ông Trung hiện tiếp tục cải tạo lại vườn bưởi, mở rộng diện tích sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.

Ông Vương Thành Công, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vườn bưởi hơn 20 năm của gia đình đang đến thời kỳ chuyển đổi vì già cỗi.

Hiện nay, trái bưởi có thêm được nhiều kênh tiêu thụ xuất đi thị trường ngoài nước là động lực để nông dân tiếp tục gắn bó với cây bưởi, mở rộng diện tích, chuyển sang canh tác hữu cơ, tăng liên kết với doanh nghiệp để ổn định đầu ra.

Ông Công chia sẻ, các thành viên tổ hợp tác sản xuất bưởi cũng có hướng chuyển đổi sang cây trồng khác sau thời gian trái bưởi rớt giá, tiêu thụ bấp bênh.

Tuy nhiên, hiện nay có thêm thị trường tiêu thụ ngoài nước, giúp nông dân gắn bó cây bưởi da xanh truyền thống, với niềm tin đem lại giá trị kinh tế bền vững cho người nông dân.

Giám đốc Cơ sở thu mua bưởi da xanh Hương Miền Tây (xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long) Đàm Văn Hưng cho hay, hiện nay cơ sở có liên kết tiêu thụ với các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh trên toàn tỉnh Vĩnh Long, với diện tích hơn 500 ha.

Thời gian tới, cơ sở tiếp tục mở rộng liên kết vùng nguyên liệu với nông dân để mang lại giá trị bền vững cho cây bưởi trong thời gian tới.

Ông Hưng tin rằng, việc trái bưởi Việt Nam chính thức xuất khẩu sang Australia đánh dấu cột mốc quan trọng, vì bưởi da xanh là loại trái cây thứ 8 chinh phục thị trường này.

Cùng với đó, thị trường Trung Quốc xuất khẩu chính ngạch tăng thêm lợi thế lớn cho trái bưởi da xanh phát triển bền vững hơn. Với sự phát triển mới ở thị trường nước ngoài, sẽ khuyến khích nông dân mạnh dạn hình thành vùng nguyên liệu lớn cho xuất khẩu, tăng thu nhập cho gia đình.

Hiện cơ sở Hương Miền Tây cũng như nhiều doanh nghiệp khác thu mua bưởi đã chủ động đầu tư kho đóng gói, xin cấp mã số vùng trồng. Các thị trường mới như Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc được đánh giá nhiều tiềm năng, song nguồn cung ổn định và chuẩn về chất lượng vẫn là bài toán cần thời gian thông qua sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân.

Bà Phan Kim Tuyền, Trưởng Phòng Kinh tế xã Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long cho rằng, hiện tại xã Giồng Trôm có gần 1000 ha trồng cây có múi; trong đó diện tích bưởi da xanh chiếm khoảng 350 ha, tập trung trên địa bàn thị trấn Giồng Trôm và Bình Hòa ( trước đây).

Chế biến bưởi xuất khẩu tại nhà máy đóng gói Kim Thanh (xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long). (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Địa phương đã phối hợp với Trạm Khuyến nông khu vực XI, Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh Vĩnh Long tổ chức cho 50 hộ dân trên địa bàn xã tiếp nhận 2.000 cây giống bưởi da xanh để mở rộng diện tích.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, áp dụng các quy trình sản xuất an toàn như VietGAP, canh tác hữu cơ, nâng cao chất lượng và năng suất.

Tăng cường tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh trên địa bàn.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân, nằm ở vị trí trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, được bao bọc bởi mạng lưới sông ngòi chằng chịt và nguồn bồi đắp phù sa màu mỡ quanh năm từ sông Tiền và sông Hậu, tỉnh có nhiều thuận lợi để phát triển diện tích cây ăn trái.

Trong đó, bưởi da xanh có thế mạnh vượt trội nhờ sự phù hợp tuyệt đối về thổ nhưỡng và khí hậu. Bưởi là một trong những loại cây trồng chủ lực của tỉnh với diện tích hiện có khoảng 18.000 ha.

Trong đó, có hơn 13.800 ha bưởi da xanh, ruột hồng và có trên 10.000 ha đang cho trái, năng suất khoảng 12-15 tấn trái/ha.

Nhiều nhà vườn ở Vĩnh Long đang thực hiện tiêu chuẩn VietGAP và có 10 sản phẩm đạt OCOP 4 sao liên quan đến bưởi da xanh, có 233 mã số vùng trồng bưởi xuất khẩu với diện tích 1.224,87 ha.

Gần đây, thị trường tiêu thụ bưởi năm roi, da xanh chủ yếu là xuất khẩu sang EU, New Zealand, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Australia,…. Trong điều kiện sản xuất ổn định, cây bưởi mang lại thu nhập từ 200–300 triệu đồng/ha/năm cho nhà vườn, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tỉnh có kế hoạch tập trung phát triển chuỗi giá trị ngành hàng bưởi da xanh thông qua việc củng cố tổ chức sản xuất và tăng cường liên kết tiêu thụ. Hiện toàn tỉnh có 21 hợp tác xã và 8 tổ hợp tác tham gia sản xuất bưởi da xanh.

Ngành nông nghiệp đã hỗ trợ kết nối giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp thu mua xuất khẩu nhằm xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển ngành hàng bưởi da xanh theo hướng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng.

Thời gian tới ngành nông nghiệp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục hỗ trợ nông dân áp dụng quy trình sản xuất theo yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Cùng với đó, khuyến khích nông dân tiếp tục tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã để mở ra vùng sản xuất lớn, đạt đủ điều kiện để liên kết chặt với doanh nghiệp, tạo đầu ra ổn định và phát triển bền vững cho cây bưởi da xanh của tỉnh Vĩnh Long./.

Hành trình nâng tầm thương hiệu cho bưởi da xanh Việt Bưởi da xanh Việt Nam đang mở rộng thị trường quốc tế nhờ nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn xuất khẩu và xây dựng thương hiệu quốc gia.

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