Giá vàng trong nước giảm nhẹ, SJC lùi về ngưỡng 148 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (23/6), thị trường vàng trong nước giảm nhẹ trong khi tỷ giá trung tâm cộng thêm 6 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (22/6).

Không nằm ngoài xu hướng, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng so với ngày 22/6. Công ty Phú Quý niêm yết 144,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.150 USD/ounce, giảm 40 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 132,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.189 đồng/USD, tăng 6 đồng so với chốt phiên hôm qua (22/6).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.098-26.448 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.117-26.448 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.128-26.448 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.100-26.448 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 148,7 triệu đồng Thị trường vàng trong nước đầu tuần ghi nhận tín hiệu khởi sắc tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới, thương hiệu SJC đã tăng lên ngưỡng 148,7 triệu đồng/lượng.