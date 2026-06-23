Giá dầu Mỹ giảm xuống dưới ngưỡng 75 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 3

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, giá dầu thô của nước này đã giảm 2,7% trong phiên giao dịch ngày 22/6 (giờ địa phương), xuống khoảng 74 USD/thùng, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động mua dầu từ Iran trong thời hạn 60 ngày.

Đây là lần đầu tiên giá dầu thô của Mỹ giảm xuống dưới ngưỡng 75 USD/thùng kể từ đầu tháng Ba. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế cũng giảm 4%, xuống khoảng 77 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát. Tuy nhiên, cả hai loại dầu vẫn có giá cao hơn đáng kể so với mức trước chiến tranh, lần lượt là 62 USD/thùng đối với dầu Mỹ và 68 USD/thùng đối với dầu Brent.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 22/6, Bộ trưởng Bessent cho biết Iran đã “cam kết đảm bảo hoạt động quá cảnh tự do và thông suốt qua eo biển Hormuz.”

Tuy nhiên, tâm lý lạc quan trên thị trường có thể vẫn còn quá sớm, bởi những cuộc đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz cũng như tình hình quân sự trong khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hôm 20/6, Iran tiếp tục đe dọa đóng cửa eo biển chiến lược này để đáp trả những cuộc tấn công của Israel tại Liban.

Trong khi đó, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã bắt đầu phục hồi trong khoảng thời gian cuối tuần qua, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước chiến tranh.

Dữ liệu của công ty chuyên theo dõi tàu thuyền toàn cầu Kpler ghi nhận từ ngày 19/6 đến 21/6, bình quân mỗi ngày có 23 lượt tàu di chuyển qua eo biển Hormuz.

Con số này cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với thời điểm căng thẳng nhất của cuộc xung đột vào tháng Tư, khi số lượt tàu chỉ ở mức một chữ số. Tuy nhiên, mức hiện nay vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 130 tàu/ngày trước chiến tranh.

Theo thỏa thuận với Mỹ, Iran phải cho phép tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz một cách miễn phí trong vòng 60 ngày.

Sau thời hạn đó, Iran sẽ thảo luận với Oman và các quốc gia vùng Vịnh về cơ chế quản lý tuyến hàng hải chiến lược này, đồng nghĩa với khả năng phí quá cảnh có thể được áp dụng trong tương lai.

Trong khi đó, giá của nhiều loại hàng hóa quan trọng khác cũng đang quay trở lại mức trước chiến tranh.

Dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu hàng hóa Argus cho thấy giá urê - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất phân bón - đã giảm khoảng 50% so với mức đỉnh được ghi nhận hồi tháng Tư./.

Giá dầu thô giảm mạnh sau tiến triển của đàm phán Mỹ-Iran Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,68 USD (tương đương 2,09%) xuống 78,89 USD/thùng vào lúc 13 giờ 33 phút (giờ Việt Nam); giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 7/2026 giảm 60 xu xuống mức 76 USD/thùng.