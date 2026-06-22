Hà Nội xử lý gần 3.000 vụ vi phạm thị trường trong 6 tháng đầu năm

Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra 2.992 vụ việc, xử lý 2.864 vụ vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, có 43 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính, truy thu, bán hàng tịch thu và các khoản liên quan đạt hơn 56,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy và buộc tiêu hủy ước gần 47,8 tỷ đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.

Mặc dù nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Thủ đô cơ bản được bảo đảm, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, song các hành vi buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận trên các nền tảng thương mại điện tử vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Trước thực tế đó, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các kế hoạch chuyên đề, tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra đột xuất đối với các lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm. Số vụ phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều vụ việc quy mô lớn đã được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Điển hình là vụ kiểm tra kho hàng tại xã Phúc Thịnh (Hà Nội), phát hiện gần 30.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng gồm camera, bộ phát wifi, máy sấy tóc, mỹ phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Hay vụ phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ACECOOK tại xã An Khánh (Hà Nội). Nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự khác cũng đã được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ.

Đáng chú ý, thương mại điện tử tiếp tục được xác định là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các đối tượng vi phạm ngày càng sử dụng nhiều phương thức tinh vi để che giấu nguồn gốc hàng hóa, lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và sàn giao dịch trực tuyến để tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát, thu thập thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cho thấy sự quyết liệt của lực lượng quản lý thị trường trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong bối cảnh các hành vi vi phạm ngày càng có xu hướng chuyển dịch lên môi trường trực tuyến.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

“Các hành vi vi phạm hiện nay không chỉ diễn ra tại các chợ truyền thống hay cơ sở kinh doanh cố định mà còn xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng thương mại điện tử. Do đó, lực lượng quản lý thị trường phải liên tục đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn của công chức để đáp ứng yêu cầu thực tiễn,” ông Dương Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Song song với hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của hàng giả, hàng lậu và hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Công tác kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ và xây dựng lực lượng quản lý thị trường ngày càng chính quy, hiện đại.

Bước sang 6 tháng cuối năm 2026, dự báo nhu cầu tiêu dùng hàng hóa sẽ tăng mạnh vào các dịp lễ, Tết cuối năm, kéo theo nguy cơ gia tăng hoạt động buôn lậu, vận chuyển và kinh doanh hàng giả, hàng cấm.

Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội xác định tiếp tục tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, các lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao như thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, xăng dầu, thương mại điện tử và hàng hóa liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp với Công an thành phố, hải quan, thuế và các cơ quan chức năng nhằm phát hiện sớm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô trong giai đoạn mới./.

Hà Nội kiểm soát chặt thị trường xăng dầu, nguồn cung ổn định Theo ghi nhận từ ngày 13/4 đến 16h ngày 14/4, toàn bộ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường. Nguồn cung được đảm bảo, không xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng.