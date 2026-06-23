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EVNHANOI hoãn cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 đến 25/6

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân trong thời tiết nắng nóng, EVNHANOI vừa thông báo hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23-25/6/2026.

Hồng Kiều
Công nhân EVNHANOI rà soát an toàn điện thông qua máy đo nhiệt bằng tia hồng ngoại. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
Công nhân EVNHANOI rà soát an toàn điện thông qua máy đo nhiệt bằng tia hồng ngoại. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 23/6/2026, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn Thành phố, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23-25/6/2026.

Theo đó, EVNHANOI sẽ triển khai các phương án đảm bảo điện; tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành của các thiết bị, bố trí lực lượng trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian nắng nóng; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30, cài đặt điều hòa ở mức nhiệt phù hợp từ 26 độ C trở lên, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

Từ đầu tháng Sáu, học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, kéo theo sự gia tăng thời gian sử dụng các thiết bị điện trong gia đình. Điều hòa, quạt điện, tivi, máy tính, thiết bị giải trí và các đồ gia dụng đều hoạt động với tần suất cao hơn so với những tháng trong năm học.

Theo EVNHANOI, đây là một trong những nguyên nhân khiến điện năng tiêu thụ của nhiều hộ gia đình tăng đáng kể trong các tháng hè. Đặc biệt, khi thời tiết xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo chi phí tiền điện của các hộ gia đình cũng có thể tăng theo.

Nhằm giúp khách hàng sử dụng điện hiệu quả mà vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, EVNHANOI khuyến khích người dân duy trì thói quen “Hai Bật, Ba Tắt” - những hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong đó, “Hai Bật” là: Bật điều hòa 26+, Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng); “Ba Tắt” là: Tắt các thiết bị khi không sử dụng; Tắt giảm thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm; Tắt nguồn điện chờ (Rút phích cắm khi không sử dụng)./.

(Vietnam+)
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