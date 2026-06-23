Việc sao chép và phân phối phần mềm Windows, Office không có bản quyền có thể bị phạt tù đến 3 năm và phạt đến 1 tỷ đồng đối với hành vi có tổ chức, vi phạm từ 2 lần trở lên.

Bản tin 60s 23/6/2026 gồm những nội dung sau:

Người dùng sẽ bị phạt tới 1 tỷ đồng hoặc 3 năm tù nếu cài Windows, Office không bản quyền

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